強勢商品每噸漲300元 中鋼3月盤價 溫和調漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中鋼發布3月盤價漲勢溫和，主力商品熱軋、冷軋每噸調漲300元，其餘產品維持平盤。中鋼表示，全球經濟溫和成長，鋼鐵需求預期增加、供給趨緩有利鋼市正向發展，3月盤價僅針對部分強勢產品調漲，與下游產業共同迎接金龍年。

在鋼鐵需求方面，標普全球（S&P Global）公布美國1月製造業採購經理人指數PMI由前月47.9回升至50.7，重回擴張區間。大陸1月製造業PMI小幅上升至49.2（前值為49.0），當局加大力道推動以「三大工程」為代表的都更、基建及社會住宅等投資案件，提振房地產需求。汽車用鋼方面，MarkLines預估今年全球汽車銷量9,225萬輛，年增2.7％，用鋼展望向上。

鋼鐵供給方面，大陸鋼市在冬季環保限產與粗鋼平控政策調控下，去年12月粗鋼產量創下近七年以來新低，年減14.9％，今年1月下旬鋼廠庫存與2月上旬社會庫存雙降，年減26.0％與23.3％。韓國浦項鋼廠自2月起進行高爐大修與熱軋產線歲修，預估減供達百萬噸。

Worldsteel統計去年12月全球粗鋼產量為1.357億噸，年減5.3％，連續10個月鋼鐵供給降減，有利鋼市正向發展。

另在原物料方面，鐵礦砂價格每噸約120～130美元，冶金煤價格每噸約310～320美元，新台幣近期走貶，讓進口原物料成本仍處相對高位，鋼價獲得支撐。行情方面，韓國浦項鋼廠調漲2月熱軋出廠價每公噸韓元5萬元（約38美元）；日本製鐵自2月（3月出貨）起對板材製品調漲每公噸日圓5,000元（約34美元）；大陸寶鋼3月平板類售價上漲每公噸人民幣100元（約14美元）。亞洲一級鋼廠比肩推漲鋼價，預期鋼市穩定向上。

中鋼表示，全球核心通膨放緩，以美國聯準會為首的主要國家央行，預計今年起陸續進入降息循環，有助歐美終端消費與大宗物資需求穩定加溫。短期鋼市雖受季節性因素及春節假期前交易放緩影響，業者購料相對保守，但全球製造業歷經近二年去庫存後，整體周期向上，預期鋼鐵業補庫需求和緩釋出。