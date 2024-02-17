川普若勝選 花旗：美元漲5％

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美元指數今年走勢

華爾街多家投行預測，可能再披共和黨戰袍競逐今年總統大選的美國前總統川普如果大獲全勝重返白宮，美元預料狂飆、美債將慘遭拋售。

花旗銀行分析師發布報告指出，假若川普領導的共和黨在今年11月5日大選獲得壓倒性勝利，美元預估將走強5％。這項預測主要基於川普兩度競選總統的結果，2016年川普以素人身分意外當選總統，曾帶動美元強彈約5％。至於2020年川普二度角逐總統大位，結果輸給現任民主黨總統拜登，美元則是重貶約5％。

報告提到：「如果川普重返白宮加上國會紅潮再現（共和黨奪得參眾兩院控制權），我們認為美元升值5％是可能的幅度。」

花旗分析師認為今年情況將與2020年類似，美元在大選當天晚上已完成大部分走勢，主要是市場傳統上會提前消化選舉結果，因此美元高點、很可能也是今年高點，將出現在大選前後。

此外，德國商銀對美元預測也與花旗差不多。該投行分析師指出川普主張遏止外國競爭、放寬管制與對企業及富人實施低稅負等，有助增強在美投資的獲利能力，將令美元更加受到歡迎。然而它也警告就長遠來看，如此封鎖做法將導致效率下滑，反導致美元趨於疲弱。花旗還提到如果今年大選共和黨完全執政，美債將掀起新一波拋售賣壓。因為共和黨可能再度祭出減稅政策、振興方案與對中國等競爭對手徵收關稅，這些措施都將導致美債殖利率上升、殖利率曲線陡峭化。

此外美國證券交易委員會(SEC)15日終於就川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）與空白支票公司Digital World Acquisition Corp的爭議性合併案給予綠燈放行。如果這項交易16日再度獲得股東的表決通過，可望為TMTG成為公開上市公司鋪路。該合併案完成對川普而言是一重大利多，因為他將持有新成立公司約58％股權、市值約40億美元。