40年最大宗 微軟重金在德投資AI

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微軟15日宣布重大消息，砸重金高達32億歐元（約34.4億美元）投資德國主攻人工智慧（AI）領域，為德國低迷的景氣下一劑猛藥。

微軟目標是未來兩年內，擴展其法蘭克福的Azure雲端資料中心，以及北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）新規劃的基礎設施，預計規模增加一倍以上，並培訓超過120萬名AI技術人才，此為微軟40年來對德國進行的最大規模的投資案。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示：「這樣做，是因為我們對德國充滿信心。」

此外，史密斯直言，德國在開發應用AI的應用程式方面在歐洲位列第二，且AI愈發被德國公司廣泛採用，然而該國在AI技術方面排名第11，且人才較其他產業更加短缺。

德國工商總會（DIHK）同天示警，德國經濟今年將萎縮0.5％，為連續兩年陷入衰退，為近20年來最低迷景氣。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）認為，微軟此舉代表對德國投下信任票，並強調該國正在等待經濟再次起飛的時機，且為此作好準備。

此外，德國近期同時大量投資電池、晶片和製藥業。

此外，Google位在巴黎AI研究中心盛大開幕，該機構集中原先分散在各地的300名科學家和工程師，顯示科技巨頭在歐洲拓展AI版圖的趨勢。