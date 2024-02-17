財報財測皆優 應材股飆

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半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）15日盤後公布財報，上季業績與對本季的營收預測皆超出華爾街預期，主要因個人電腦市場復甦以及人工智慧（AI）熱潮帶動，使業績獲得提振。

受此激勵，應材16日早盤開高跳漲10％。以15日收盤價計，應材過去3個月已勁揚約26％，過去12個月暴漲約6成。

配備AI的電腦成為潮流，帶動PC市場走出疫情後的低谷，進而增加晶片與晶片設備需求。應材預料本財年第二季（今年2到4月）營收約65億美元，增減約4億美元，高於分析師平均預估的59.2億美元。至於本季獲利，應材預料經調整的每股盈餘1.79到2.15美元，也同樣超出分析師估的1.79美元。

2024財年第一季（去年11月至今年1月）營收67.1億美元，與前一年同期持平，高於分析師估的64億美元，每股盈餘年增5％至2.13美元，優於市場估的1.9美元。

應材執行長迪克森（Gary Dickerson）在法說會向分析師表示，「雲端企業的資本投資再次加速增長，晶圓廠產能利用率也在提高，記憶體晶片庫存正趨於正常水準。」

該公司指出，上季中國地區銷售額達30億美元，約占營收67.1億美元的45％，高於前一年同期的17％。韓國銷售額占營收比重由前一年同期的19％降至18％，台灣所占比重由29％降至8％。

隨著全球政府積極推動晶片廠商在本國開發半導體產能，盼在中美關係緊張之際、減少對中國和台灣晶片的依賴。分析師認為，多國發展國內晶片供應鏈，對應材、科林（Lam Research）等半導體設備商而言都是一大利多。