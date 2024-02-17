槓上微軟Copilot 蘋果將推AI新工具

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在矽谷AI競賽上按兵不動的蘋果準備出手，據傳將發表全新AI工具，協助軟體開發者編輯程式碼，類似微軟和OpenAI聯手開發的AI輔助工具GitHub Copilot，較勁意味十足。

美媒引述內情人士報導，蘋果去年就致力為新版Xcode開發此AI工具，目前正在內部擴大進行相關功能測試，在向第三方軟體開發商發表前加強研發。預料蘋果AI工具最快會在今年6月舉行的全球開發者大會（WWDC）上亮相。

匿名消息人士透露，蘋果AI系統運作方式與微軟GitHub Copilot雷同，利用AI預測並完成程式碼區塊，可簡化軟體開發編寫程式過程，節省時間和金錢。

報導稱蘋果也打算為旗下產品導入AI功能，包括Apple Music可自動生成播放清單，演示幻燈片的簡報軟體Keynote功能更強大。

蘋果裝置內建的搜尋功能Spotlight，目前僅限於啟動App、基本網頁搜尋、提供天氣和體育賽事比分等資訊。未來推出的新版將採用大型語言模型（LLM），可回答較複雜的問題，善加利用app啟用特殊功能。

內情人士指出，蘋果iPhone及iPad的更新軟體iOS與iPadOS 18，內部代號Glow的作業系統macOS，也將增添AI功能。