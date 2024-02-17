APEC習拜會後 陸連二月買美債

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近一年中國持有美債規模

中國停止拋售美債，且連續第二個月增持。美國財政部美東時間15日公布最新數據顯示，2023年12月，中國的美債持有量較11月增加343億美元，至8,163億美元，創下去年7月以來高點。過去一年，中國累計減持美債規模達508億美元，減持幅度較2022年全年的1,732億美元大減。

綜合外媒16日報導，美國聯準會於2023年底暗示鴿派轉向，令市場對降息預期進一步高漲，再加上2023年11月亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行的「習拜會」，使中美緊繃關係和緩。

做為美債第二大持有國的中國，暫停此前連續七個月的減持步伐，接連在11月、12月連續兩個月增持美國國債，總持倉繼續脫離連五月刷新的2009年5月以來低點紀錄。

美國財政部數據顯示，2023年12月外資持有的美國國債飆升至紀錄新高，連續第二個月上升，由11月的當時紀錄高位7.808兆美元，上升至8.06兆美元，月增3.23％，年增10.5％，前三大外資買家為日本、中國和英國。其中，日本持有美債增至1.138兆美元，英國則增持375億美元，總額達到7,537億美元，創紀錄新高。

中國方面，自2022年4月起所持美債一直低於1兆美元，且從2022年8月至2023年2月連續七個月減持美國國債，2023年3月增持203億美元美債後，4月至10月再度「七連降」，至11月增持124億美元美債。

華爾街見聞引述分析指出，中國減持美債部分源自支持人民幣匯率。美債殖利率下降能否吸引中國等海外央行重新增持美債，很大程度上取決於各國自身的外匯存底資產多元化配置的需要。隨著各國央行加速外儲多元化配置，愈來愈多國家的央行考慮配置黃金替代美債。