布林肯晤王毅 為兩國元首通話鋪路

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中共中央外事辦主任兼中國外長王毅16日出席第60屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），期間將發表演講，就重大國際問題表達中方立場。美國國務院則公布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間16日下午與王毅會面。外界預期，兩人有望為今年春季登場的習拜通話鋪路。

綜合外媒16日報導，慕尼黑安全會議於16日至18日舉行，是具有重要全球影響力的國際戰略和安全政策年度論壇。中國外交部發言人毛寧15日曾宣布，王毅此行將訪問西班牙、法國，並在法國舉行中法戰略對話。報導稱，預期王毅期間還將與英國外相卡麥隆（David Cameron）會面。

美國國務院則公布，布林肯於14日至17日出訪阿爾巴尼亞和德國，在德國期間出席16日開幕的慕尼黑國家安全會議，行程顯示，布林肯於當日下午3時30分在慕尼黑與王毅會面。

繼王毅與美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年1月26日至27日在泰國曼谷舉行為期兩天的會談後，中美外長會談在一個月內接連登場。報導指出，中國國家主席習近平在2023年11月訪美後，美國總統拜登有望於今年回訪中國，兩人將於春季率先進行通話，預計本次外長會談將進一步為此鋪路。

本屆慕尼黑會議主要議題，涵蓋國防安全、全球秩序新願景、氣候變化的安全影響，以及地緣政治競爭等。中方指出，王毅將在安全會議上就建構人類命運共同體、倡導平等有序的世界多極化，闡釋中方主張。