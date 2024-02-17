陸補貼、促銷 催春節房市買氣

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近期大陸多地房市促銷概況

2024年春節期間，大陸各地進一步放寬購屋政策，江蘇等省市推出房產展覽活動及返鄉置業優惠政策，盼透過地方財政補助，及房企促銷折扣吸引民眾買房意願。其中部分城市給予購屋者人民幣（下同）上萬元補貼，一些城市則推出免費裝潢設計等福利。

另一方面，為緩解大陸房企流動性問題，大陸國有六大銀行近日先後宣布，積極部署落實城市房地產融資協調機制，目前對接超過8,200個項目，以確保建案項目資金不斷鏈。受此消息激勵，港股上市大陸地產股16日齊漲，遠洋集團、龍湖集團、碧桂園分別收漲14.9％、10.2％、9.09％。

澎湃新聞16日報導，據初步統計，近期江蘇省興化市、黑龍江省哈爾濱市等地，都推出房產展及春節購屋優惠活動。此外，湖北省、重慶市等地紛紛推出返鄉置業優惠。

以興化市為例，為推動房市平穩健康發展，並促進春節期間大宗消費，該市2024年新春房產展銷會於14日開幕。14日至17日展會期間，凡購買該市新成屋者，按總價款補貼3萬至6萬元不等。

另外，湖北省稍早啟動2024年春節返鄉置業活動，活動期間為1月15日至2月26日，共推出1,150個建案、逾24萬間房供返鄉民眾選購。該省各縣市也推出購屋政策、安居禮包等一連串措施。例如宜昌市推出1萬元購屋獎勵、孝感市推出1萬元購屋代金券等。武漢、仙桃、嘉魚等地也公布相關購屋優惠。

報導稱，在利多政策頻出背景下，民眾對房市信心增強。根據58同城、安居客統計，逾八成有意買房民眾選擇春節期間看房、買房，其中有37.1％民眾在春節期間有明確購屋意向，有46.2％人更傾向趁此期間看房，主因假期有充分時間與更多購屋優惠。