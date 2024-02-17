許勝雄：今年全球經濟穩 台灣成長機會來了

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金仁寶集團董事長許勝雄16日以海基會副董事長身分出席大陸台商春節活動。展望未來，他認為全球在通膨穩定後利率將下調，今年全球經濟「可以穩下來了」、不會「硬著陸」，若全球經濟增長在3％左右，對台灣來說是不錯的成長機會。

許勝雄受訪時表示，當前台商在大陸的發展，以及大陸的經濟狀況，其實都與全球情勢息息相關，目前經濟看起來還算穩定，通膨也沒持續惡化，且下半年可能會降息，看起來應該還不錯。

許勝雄指出，台商到大陸基本上符合全球布局，以出口為主軸，一部分的台商在大陸也布局內需市場，但會受到當地經濟成長影響。他認為，需看項目與市場結構，才能判斷台商在大陸發展是否還有很大的動能。

另一方面，出席同場活動的經濟部長王美花與海基會董事長李大維，均於致詞時提到，將繼續推動投資台灣方案。王美花強調，若台商要回台投資，將大力協助；李大維表示，今年海基會會持續規劃優質的參訪活動，協助台商「立足台灣、耕耘大陸、布局全球」，讓「世界性台商2.0版」再創輝煌。

此外，與會台商十分關心新政府上任後的兩岸情勢，珠海台協榮譽會長葉飛呈呼籲，台灣要與大陸交流，「兩岸有交流，台商在那裡也好過活」，有交流就有情感，就有活絡、人流、商流與金流。