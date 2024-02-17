抗中電動車 福特願意聯手通用

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以比亞迪為首的中國電動車憑藉低廉成本強勢崛起，引發美德日等老牌汽車大國的焦慮。為抗衡中國電動車大軍壓境，美國車商福特表示，對於與美國主要對手合作持開放態度，以便應對中國電動車的競爭。

此外，通用CEO芭拉（Mary Barra）最近也在活動中對投資人表示，如果通用有辦法與他人合作，特別是在不直接面向消費者的技術領域，藉此提升研發效率的話，「公司願意放手一搏」。

綜合外媒16日報導，美國福特汽車行政總裁法利（Jim Farley）日前出席研討會時表示，福特正在重新制訂電動車發展策略，以應對中國低成本電動車的衝擊，如果未能公平地應對挑戰，福特集團2成至3成營收將在未來數年出現危機。福特估計，2024年電動車業務將虧損50億至55億美元。

法利並稱，福特已經成立新工作團隊，希望可設計更低成本的小型電動車，與中國比亞迪的Seagull型號競爭。資料顯示，比亞迪開發的Seagull型號電動車，原材料成本可能只介乎9,000至1.1萬美元。

法利表示，福特也在重新制訂電動車電池發展計劃，因為這是降低生產成本的關鍵。他強調，對於與美國市場主要競爭對手合作，以降低電池成本的可能性，他保持開放態度。

去年5月，法利曾表示，中國電動車製造商是福特在該產業的主要競爭對手，福特需要有特色的品牌或更低廉的成本來擊敗中國廠商。他說：「我認為，應將中國車廠視為主要競爭對手，而非通用汽車或豐田。」