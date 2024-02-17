抵制中國快時尚 美法劍指SHEIN

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總部設在新加坡，近年崛起成為中國「快時尚」跨境電商代表的SHEIN（希音），其全球布局正遭遇各國阻力。美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）15日要求美國證交會（SEC），除非SHEIN詳細交代其業務運作，以及在中國營運的風險，否則應阻止SHEIN在美股的上市計畫。與此同時，法國也掀起打擊SHEIN的聲浪。

SHEIN於去年11月向中國證監會遞交赴美上市申請，但一直未獲放行。今年1月中旬傳出，中國網信辦正在對SHEIN的數據處理與共享做法，進行網路安全審查，此舉恐導致SHEIN的上市計畫推遲。

路透16日報導，魯比歐15日發函給SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）指出，SHEIN最近尋求中國監管部門批准，讓其在美股上市。魯比歐質疑SHEIN的備案文件準確性，要求該公司披露更多營運細節。

魯比歐強調，雖然SHEIN總部位於新加坡，盼打造成獨立品牌全球零售商，但該公司在中國成立，且主要依賴中國數千家第三方合約供應商，以生產每件約10美元的洋裝、5美元的上衣。若SHEIN想登陸美股，必須遵守美國規則。

針對SHEIN不只美國，法新社16日引述知情人士透露，法國國民議會HOR議會團體的議員計畫在3月14日會議上，捍衛一項旨在對「快時尚」進行經濟處罰並禁止其品牌廣告的法案。該草案指出，「快時尚」正處於失控狀態，全球每年售出超過1,000億件此類服裝，其中最具代表性的品牌就是SHEIN。