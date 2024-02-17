推動居民消費 陸龍年一大重點

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龍年春節期間，在美國公布CPI之前，全球股市受多項利多消息帶動，包括台積電1月獲利理想，軟銀旗下的安謀控股業積勝預期帶動日股，AI與加速運算需求強勁推動晶片類股份上漲。儘管聯準會（Fed）延遲降息的時間點，但無礙經濟軟著陸。本期我們將為各位送上三個龍年投資錦囊。

第一個錦囊是「飛龍在天」，在天的飛龍當然是屢創新高的美股，AI類股份推動是因素之一，但其實成份股的業績同樣理想。截止2月14日，已發布第四季業績的企業有78％勝預期，盈利高於預期的幅度平均為7.53％，與第三季相較，通膨對企業的影響已放緩。

第二個錦囊是「臥虎藏龍」，未來最有爆發力的地區，仍然是亞洲各國。新興亞洲預期是全球經濟增長率最高的地區。其中，彭博預估印度今年的實質GDP增長率為6％，印度央行甚至預期當地經濟將增長7％，區內的年輕人口對未來發展以及內需也有顯著作用。

日本是另一個備受關注的國家，日本早已不是發展中的新興市場。受通膨上升、日圓疲軟及政策支持所帶動，過去一年日股漲勢亮麗，正式擺脫沉睡。日本通膨已於2％以上超過1年，但政策仍有望繼續支持經濟，加上部份日股受惠於AI概念，日經指數在金融及科技股帶領下創近34年新高。

新興亞洲及日本潛力不容忽視，但發展中國家變數甚多，日本通膨仍要依賴工資增長及央行適時調整政策，投資者只宜以此類地區作為衛星配置。

第三個錦囊是「蛟龍得水」。目前美國通膨仍存，美國10年期債息回升至4.27％，撇除去年下半年，對上一次觸及此水平已是2007年的事。我們較看好的投資級別債一般年期較長，違約率較低，而且債價受經濟大環境的影響較高收益債輕微，但對利率的敏感度也較高。聯準會預測今明兩年將是降息週期，若聯準會將貨幣政策轉向寬鬆，投資級別債有望成為受惠者。

中港方面，龍年香港恒生指數開局在缺乏北水的情況下，仍連續三日收漲。消息層面上，從美國證交會的季度持倉披露文件中顯示，加拿大退休基金及知名基金經理人增持多檔中概股，消息有助改善市場氣氛。

另外，9日中國人民銀行公布1月份的社會融資數據。今年1月的社會融資規模增量為約人民幣（下同）6.5兆元，較去年同期多增5千億元。值得留意的是本次的社融，當月新增按年變化並非由政府債券帶動，而是由企業債券、未貼現銀行承兌匯票、外幣貸款及信托貸款帶動，反映社融結構有所改善。

釋放於實體經濟的人民幣貸款增量則為4.92兆元，與去年同期增量差別不大，多增162億元。其中，居民人民幣貸款同比增量表現明顯改善，短期居民貸款同比多增3,187億元，或有助反映居民的消費意欲改善，但目前仍未能確認趨勢改變，仍需觀察。

事實上，近年中國居民的保守消費，積極存款的態度並不利於中國經濟發展，中央需要面對如何推動居民消費為近年的一大難題。

目前中國消費傾向服務類，對於商品類依然需要政策扶持推動，如目前所看到的居民短期貸款同比增加得以維持或加強，將有助證明居民的消費意欲回升。而暢旺的消費經商環境，將可有助提升企業信心水平，提升經濟活力，及解決目前中國的物價下行壓力問題。