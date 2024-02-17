六壽險1月新契約保費年增37％ 這家衝破百億奪冠

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六大壽險1月新契約保費

壽險金龍年業績可望搶下開門紅。在美元利變、健康險、分紅保單等推升下，六大壽險元月新契約保費超過400億元，年增37％，大力推動分紅保單的富邦人壽，元月新契約保費更衝破百億元，以近118億元拿下首勝，年增近80％。

國泰人壽、南山人壽在利變保單與健康險挹注下，單月業績也各逾80億元，同比都回到成長軌道，台灣人壽亦靠傳統型保單，元月新約保費近47億元，成長119％，在六大中是成長幅度最大者；推估整體壽險業元月新契約保費會應逾600億元，應是半年來單月新高，且年增4成。

為搶下業績開門紅，多家壽險今年初推出新的美元利變保單，1月也有壽險公司拉高宣告利率，美元利變型保單宣告利率升破4％，買氣回溫，加上新台幣與外幣保單責準利率調升，帶來新一波買氣，分紅保單持續熱銷，與去年底實支實付醫療險停售效應遞延，1月六大壽險新契約保費達到404億元，為去年7月投資型保單新制上路前搶購潮後的六個月新高，較去年一月年增109億元或37％。

國壽、富壽、南山壽、新壽、凱基壽、台壽等六大壽險，1月有五家新約業績都超過去年同期，主要都靠傳統型保單支撐。像富壽受惠分紅保單熱銷，單月拿下118億元，年增53億元或81％，拿下元月的「保費王」，也是2024年第一家單月賣破百億元的壽險。

沒有推出分紅保單的五家壽險，主要是利變型保單回溫與健康險銷售。國壽元月新契約保費84.7億元，拿下亞軍，比去年同期成長5％，傳統型保單占率逾75％，投資型保單占率則近25％，健康險與意外險銷售年增1.6倍，利變型保單銷售也年增近2成。

南山壽1月則以近84億元業績緊追在後，且南山今年將重回投資型保單市場，蘊釀四年後的初期爆發力可期。台壽、新壽首月業績年增7成到1倍，凱基人壽元月也賣近40億元。

元月雖以利變保單、分紅保單業績較佳，但投資型保單估計亦有150億元以上的業績，應也是近三個月的新高。