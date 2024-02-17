得獎數居台灣企業之冠 國泰世華獲史蒂夫商業5大獎

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國泰世華銀行長年打造永續企業，提供優質金融服務、發掘客戶潛在需求，強化金融體驗廣受各界好評，去年榮獲有商業界奧斯卡之稱的全球性獎項「史蒂夫獎」肯定，於第20屆史蒂夫商業大獎評選中，奪下2金1銀2銅的好成績，獲獎類別橫跨「行銷」、「永續」、「科技」、「產品」四大領域，得獎數居本國企業之冠。

國泰世華積極耕耘數位品牌、致力減低民眾使用門檻，也推出貼近大眾生活的活動。如2022年創金融業之先，運用ASMR的概念，打造出以不同貨幣數鈔聲為主軸的輕音樂系列《Gold Noise》，去年再以該基礎結合不同國情的動畫，將聽覺、視覺串聯，推出新台幣、美元、日圓、人民幣等8支原創影音；亦製作出具鈔票香氣的「富運香口罩」，帶給民眾全新的品牌體驗。脫穎而出獲「消費者年度最佳品牌體驗類」、「年度品牌內容活動」兩項金獎。

國泰世華去年下半年分別於CUBE App及CUBE網路銀行推出全新整合性保險服務專區，讓客戶可以快速查看於國泰人壽與國泰產險購買的保單，並提供個人化線上投保服務，產險商品線上申購量成長十倍。另與國泰人壽合作結合儲蓄與保險的「利即保」，首創將定存利息轉化為意外保障，榮獲史蒂夫獎「創新保險商品獎」銀獎。

國泰世華積極打造「極致個人化專案」，發展如個人化劇本、特定客群經營等不同應用與情境測試，在特定客群經營中，數位互動率成長達到3倍。亦透過自動化模型監控機制，完善模型生命週期的管理，獲「最佳技術支援策略與實踐」銅獎。

2022年國泰世華與菲律賓代表性跨產業集團之一的Villar集團合作，承做12.5億菲律賓披索（約新台幣7億元）的永續連結貸款，創下菲國首筆永續連結貸款的里程碑，獲得「年度永續發展倡議亞洲─紐澳區類」銅獎，為目前為止唯一獲得該獎永續類獎項的台資企業。