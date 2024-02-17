CDP獲領導級評選肯定 中信金 入選標普全球永續年鑑前5％

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中信金控推動ESG發展不遺餘力，連續五年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑，本屆更入選銀行業永續表現前5％，亦於2月初公布、深受投資人重視的原碳揭露計畫（CDP）評選獲領導級（Leadership A-）肯定。

中信金控在財務、供應商議合、自身營運碳排盤點減量以及氣候相關風險機會鑑別與管理面向表現優異，如長年投入氣候風險衡量及管理，攜手供應商及投融資對象共同減碳，舉辦供應商大會分享減碳方法並搭配綠色採購原則與永續管理機制，鼓勵供應商響應2050淨零排放、設定科學基礎減量目標（SBT），健全綠色供應鏈生態。

針對投融資對象，中信金控旗下中信銀行成立法人金融永續任務小組，舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」吸引線上線下逾3,000人參與，並提供永續健檢服務搭配ESG資金組合式貸款、永續績效連結貸款與綠色貸款產品，協助客戶及供應鏈淨零轉型。

中信金控為亞洲最早導入碳核算金融聯盟（PCAF）方法學的金融機構，完成法人授信、股債投資、商業不動產授信六大類投融資資產碳排盤點。2021年發布首本氣候風險評估報告書，去年通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）目標審核。自身營運部分，中國信託金融園區採用冷卻樑板送風、儲冰系統及LED燈具，提升能源使用效率，去年7月開始綠電轉供，規劃2025年100％使用再生能源，且持續於各營運據點推動，以達成2035年SBT設定減降自身營運碳排63％目標。

除氣候風險管理，中信金控領先同業投入生物多樣性風險與機會管理，去年發布全臺首本依循「自然相關財務揭露」（TNFD）工作小組正式框架編撰而成的報告書，採用LEAP方法學評估法人授信案件、自身營運據點、供應商對自然的依賴與衝擊；認養「三重世貿公園」打造全臺首座城市蕨類生態公園，同時透過「Home Run Taiwan一日環境趣」不定期舉辦生態活動及講座，強化民眾保育自然與生物多樣性意識，2019年至今觸及逾200萬人次。