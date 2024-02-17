1月準備貨幣衝出6.27兆 創高

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中央銀行16日公布，1月日平均準備貨幣金額衝上6兆2,740億元，續寫史上新高紀錄，且較上月增加824億元，為去年1月以來最大增額。

央行官員表示，年底通貨發行大增，加上年關前廠商結帳需求，都使市場短期環境趨緊，另有企業發放年終獎金因素，反映季節性因素，預計推高整體金額大增，使1月準備貨幣金額再創新高。

據央行統計，去年1月同樣反映農曆春節資金需求倍增，準備貨幣金額首度衝破6兆元，且後續一路維持在6兆元以上水準，今年1月迎接春節，再度刷破史上新高。

我國準備貨幣金額逐年上升，疫情前的2019年僅約4兆元上下，去年已來到6兆元以上水準，且自去年10月以來，準備貨幣金額月月上升，且增額逐月增加，2月春節市場資金趨緊，預計準備貨幣金額持續衝高。

銀行資金調度主管指出，1月在農曆年關前，市場資金需求緊俏，整體準備貨幣金額維持高檔；且今年農曆年落在2月，且元宵節前資金需求通常相對較高，以去年1月春節當月暴增2,453億元來看，2月準備貨幣金額有機會繼續衝高，邁向6.5兆元。

央行統計，1月日平均準備貨幣金額月增824億元，其中流通在外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）大增2,044億元，而金融機構存放央行準備金則減少1,220億元。央行表示，1月日平均準備貨幣年增率2.15％，較上月5％下降2.85個百分點，這部分主因上年1月適逢農曆春節，基期較高所致。

央行官員分析，1月雖有公債與國庫券發行、國庫向銀行借款及稅款繳庫等緊縮因素；但受到公債還本付息、發放各項補助款與統籌分配款、央行定存單淨發行減少等寬鬆因素影響，致日平均準備貨幣金額較上月增加。