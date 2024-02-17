臺銀：Fed降息縮減 金價恐轉空

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市場對美國聯準會降息的預期不斷變化，農曆春節期間，國際金價最高達2,038.49美元，13日則跌破2,000美元關卡、低至1984.09美元。臺銀最新分析指出，市場預估美國聯準會全年降息幅度縮減，可能讓金價走勢轉由空頭主導局面。

臺銀指出，農曆春節前，國際金價雖然持續受美國1月非農就業人數表現亮眼影響，下行至2,013.7美元，不過之後美元指數一度跌破104關口，金價趁勢走高至2,044.49美元；由於美國初領失業金人數三周以來首次下降，且2023年第四季核心CPI終值增長率維持在3.3％，帶動2年期與10年期美債殖利率走升，使金價呈區間盤整走勢。

但是，國際金價卻在2月13日突然色變。臺銀表示，13日美國公布1月份消費者物價指數(CPI)年增3.1％，通膨減速不如市場預期，其中核心CPI躍增增幅創2023年4月以來最高，使市場推遲對聯準會今年降息的預期。同時，根據Fed Watch預期3月份聯準會有高達九成機率維持利率不變，5月不降息的機率也上升到6成以上，市場更認為全年降息幅度可能從6碼縮小至4碼，導致美元指數一度逼近105大關，迫使金價跌破2,000美元關口，下探至1,990美元附近。

臺銀分析，由於近期強勁的美國數據支持聯準會的緊縮貨幣政策，市場也逐步修正對降息的樂觀預期，影響金價出現修正行情，金價走勢恐轉由空頭主導局面。

不過，臺銀也指出，美國相關官員認為，不需要等通膨回落到2％才降息，加上全球地緣政治衝突不斷，金價仍有望獲得避險性買盤支撐，金價短線止穩在100日均線、約1,990美元附近。臺銀認為，短期可觀察美國1月零售銷售、美國1月生產者物價指數(PPI)、美國密大消費者信心指數，以及多位美聯儲官員的發言，以上皆有可能影響金價未來走勢。