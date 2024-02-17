Web 3.0 區塊鏈與虛擬貨幣扮要角

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區塊鏈與虛擬貨幣在Web 3.0時代扮演重要角色。加密貨幣交易平台業者指出，目前正處於Web 2.0邁向Web 3.0的階段，Web 3.0不僅整合機器學習、AI和區塊鏈技術，更強調用戶對自身資訊的掌控權，數位世界將邁入更開放、去中心化時代，在完全進入Web 3.0後，區塊鏈與虛擬貨幣將有巨大潛力。

幣安學院指出，Web 1.0為網站用戶提供靜態體驗；Web 2.0將人們與社交媒體、動態網站聯繫在一起，但仍為中心化模式；到Web 3.0時代，將高度依賴機器學習、AI和區塊鏈技術的新一代網路技術，以更智能的方式理解資訊並推薦內容，同時關注用戶的內容所有權及支援數位經濟發展。

幣安學院表示，在Web 3.0中，區塊鏈與虛擬貨幣有巨大發展潛力，首先，在加密貨幣錢包方面，任何人都無需儲存資料或透過集中式管理為用戶提供服務，用戶可完全控制自己的錢包，同一個錢包可跨多個區塊鏈使用。

具體來說，Web 3.0的特性可歸納為四點，第一是機器學習與AI的人性化理解，如在某些情況下，「壞」可能意味「好」或非字面的其他含意，但對機器來說需要再進化才能理解；第二區塊鏈與虛擬貨幣用以支援去中心化、免費數位身分、加密錢包和開放創新的數位經濟；第三AI將自我學習與持續改進，減少人類所需的工作；第四為元宇宙的發展，整合虛擬與現實的3D環境。

HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻認為，區塊鏈產業是Web 3.0時代的重要支柱，目前仍處萌芽階段，但大家都做好準備隨時邁向Web 3.0，區塊鏈與虛擬貨幣產業也還在發展中，需要有更多人投入，摸索該領域可產出什麼創新模式。