餐飲業營收破兆 店面行情看好

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餐飲業近六年營業額統計

店面市場的大宗主力業種餐飲業擺脫疫情陰霾，去年總營業額首度突破兆元大關，達1.03兆元、年增18.8％，其中餐館類首次突破8,000億大關，飲料店連續第二年突破千億大關，房仲業者指出，餐飲業復甦帶動店面市場進入分眾時代，除了連鎖品牌搶占精華商圈黃金店面，也會讓次級商圈、位置不佳的店面雨露均霑。

據經濟部統計資料，餐飲業總營業額在2019年達到前波高峰8,116億元，隨疫情因素連二年下滑，2022年疫情趨緩後創下8,653億元新高，而去年在內需市場大幅回溫下，創下逾1兆元的新高。

其中，餐館類總營業額為8,617億元，年增19.1％；外燴與團膳承包業總營業額466億元，年增46.3％，在各餐飲業種中疫情期間受創最深，近二年彈升幅度亦最大；此外飲料店為1,195億元、年增8.6％，成長幅度已不若2007～2016年間每年普遍有雙位數成長，似已進入穩定期。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，餐飲業是店面市場的主力業種之一，營業額大幅提升雖然意味產業回春，但近年因原物料大漲、店租蠢動、負擔外送平台等成本，加上競爭更激烈，過去一年餐館類從12.4萬增加至13.8萬家，量增超過一成，在一片榮景下，內外在環境的經營壓力不容小覷，餐飲業並不如外界想像風光。

徐佳馨表示，餐飲業復甦，將對店面市場產生結構影響，面對房東漲租，除大品牌外，精華商圈的需求會轉為地點佳、小坪數、外帶為主的小店面，甚至更願意往租金便宜的地下室、2樓以上、或巷弄間發展，有機會讓市區內商圈位置不佳的店面雨露均霑。發展成熟的重劃區有不少大店面，由於新進駐的居民生活需求大增，成為大品牌設置地標旗艦店的首選。