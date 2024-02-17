反制蘋果 安卓陣營衝刺AI手機

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安卓陣營加快AI布局反攻蘋果

2024年將成為AI手機元年，手機品牌廠的AI布局能力將成為競逐的差異化關鍵，同時基於AI手機的服務生態系也將重新建構。為此，安卓陣營正加快AI功能布局，欲趁蘋果還未正式發表AI功能之前，擴大市占率。

根據市調機構Counterpoint Research調查，隨著生成式AI設備推出，智慧型手機產業將發生革命性變化，預計2027年GenAI智慧型手機出貨量將達到5.22億部。而資策會MIC也指出，今年AI能力將是手機品牌實現差異化的關鍵，主要手機品牌廠紛紛自研大型語言模型（LLM）並整合客製OS系統開發，試圖將AI大模型能力引入手機，使終端處理運算成為常態。

以1月發表的三星Galaxy S24系列為例，導入了全新Galaxy AI應用，像是智慧即時翻譯、語音轉文字智慧助理、搜尋圈等，同時也和Google合作，成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧型手機裝置的Google Cloud合作夥伴。

三星預估Galaxy S24系列銷售量有望較上一代成長30％，而據法人觀察，Galaxy S24上市後在南韓、印度與荷蘭等國銷量都較前一代Galaxy S23增加，顯示出消費者對於AI手機的需求強勁。

除了三星外，其餘安卓手機品牌也紛紛為自家系統導入AI功能。如小米澎湃OS搭載MiLM-6B AI模型、vivo OriginOS 4搭載藍心大模型，OPPO的ColorOS則是搭配大模型服務AndesGPT等。

相較於安卓陣營，蘋果目前在AI布局上似乎顯得有些落後，也讓市場更加關注接下來即將推出的iPhone 16究竟會有哪些AI功能，目前預計6月舉辦的WWDC大會，傳出蘋果將亮相具備多種AI功能的iOS 18。