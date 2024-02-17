神達軟硬兼施 搶AI大餅

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神達軟硬兼施強攻AI商機，除了旗下神雲科技持續擴大AI伺服器市場布局外，負責車用電子及AIoT業務的神數科技，則是瞄準交通行動服務（MaaS）及車隊管理需求，打造車載視訊軟體管理解決方案VisionMax以及路徑返回解決方案RouteComplete；VisionMax現已打入日本、歐洲市場，而RouteComplete目前則以北美市場為主。

據悉，VisionMax著重於駕駛安全事件監控及資料管理存儲，可提供第一時間安全事件提醒及事後安全事件重建，並建立強大的安全系統以確保駕駛及車隊獲的最佳安全保障及全天候防護。

神達表示，VisionMax已導入旗下MioEYE K系列聯網行車記錄器，而MioEYE K系列在結合VisionMax後，形成了一個具備事故預防、事故調查、隱私與數據安全三要素兼備的聯網型行車記錄器與車隊管理平台，可有效協助車隊降低事故發生率、改善駕駛行為，降低財損同時提高營運效率。

至於路徑返回解決方案RouteComplete，其採用智能技術方法，並結合最佳的GPS導航和垂直特定屬性，來滿足市政車隊在路線創建、管理、執行和監控方面的需求；管理員可以預先安排任務並通過空中傳送更新的路線給司機，讓司機可以根據需要切換路線。

神達指出，RouteComplete可因應雪季掃雪、垃圾處理和道路清潔等需求，已和美國紐約市衛生局合作，將RouteComplete導入紐約市衛生局的掃街車隊，其中包括曼哈頓、皇后區、布魯克林區、布朗克斯區和斯塔滕島，讓車隊可以更快速而安全地完成道路撒鹽和除雪工作。

神達透露，未來除持續擴大AI伺服器布局外，也會強化軟體發展，以軟硬兼施的方式搶攻AI商機。VisionMax方案已打入歐洲及日本市場，而RouteComplete方案目前則是以北美市場為主，以紐約市衛生局合作為基礎，再擴展至其他地區。神達1月營收為28.49億元，年增6.99％。