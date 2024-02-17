中華電推暖心服務 縮短城鄉數位落差

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中華電信16日宣布全力推動多元族群暖心服務，除了強化偏遠地區網路建設，致力縮短城鄉數位落差，並串聯全台近700間實體門市，深耕在地數位學習。

中華電信董事長郭水義表示，做為台灣電信領導品牌，肩負守護國家通訊韌性及區域／民眾數位平權的使命與責任，此次推動多元族群暖心服務，是以實際行動響應行政院「數位國家．創新經濟發展方案（DIGI+）」政策及聯合國永續發展目標（UN SDGs），希望促進人人享有數位平權，實現全民同享數位智慧新生活。

郭水義強調，中華電信長期投入偏遠地區網路建設、111年率先實現全國368鄉鎮區皆有5G涵蓋之目標，目前偏遠地區行動電信服務涵蓋率更高達99.95%，在偏遠地區的門市設店普及率亦為業界NO.1，讓偏鄉的莘莘學子獲得平等的數位學習機會，為促進區域數位平權貢獻心力。

重視多元族群數位權利，中華電信實體門市皆設有無障礙設施及服務鈴，櫃台設有電子看板與螢幕，提供筆談服務，協助喑啞族群客戶了解業務內容，網路門市獲行政院數位發展部核發「無障礙標章2.0」A級網站，視障朋友使用盲用電腦螢幕閱讀器和點字觸摸顯示器即可輕鬆瀏覽。

中華電信總經理林昭陽進一步指出，全台近700間實體門市特別打造成在地最值得信賴的數位好厝邊，各地營運處與社區合作辦理「智慧樂齡學堂」及「智慧小學堂」，結合科技及數位軟、硬體資源，透過寓教於樂的方式陪伴學齡孩童及樂齡長者學習日新月異的數位知識及能力，將數位學習扎根在地，光是2023年至今已辦理超過170場公益活動，吸引逾25,700名民眾。

此外，運用AI打造創新應用，中華電推出「AI聲音濾鏡」語音辨識服務，幫助聽障者視讀Podcast，「AR動滋動×Uniigym」結合AI體感偵測的AR擴增實境健身課程，讓樂齡長者在家也能動起來，另透過智慧穿戴裝置回傳個人生理健康數據至「i健康」App，並結合當地參與IDS計畫之醫療院所，縮短城鄉醫療差距，「防駭守門員」則運用AI技術辨識詐騙連結及釣魚網站。