代銷雙雄業績High

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房地產代銷雙雄營運表現

隨著總統大選落幕，消費者購屋信心回溫，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案，滿足剛性需求，房地產代銷雙雄海悅國際、愛山林1月業績開紅盤，旗下代銷案及自建案去化順暢，16日股價High，海悅股價成功重返100元大關，愛山林收復9字頭僅差一步之遙。

海悅1月營收10.07億元、年增達64倍，超越去年首季營收6.04億元，主要受惠代銷案順銷、自建案台中「達麗創世紀」完工交屋同步挹注；隨著重磅代銷案第一季可望登場，市場預期首季營運淡季不淡。

今年海悅將有「擎天森林」、「新莊海悅花園」等案源，陸續依據完工交屋挹注，中長期佈局則有「海研A3光點」、「南悅豐映」、「達麗冶翠」、「世界南科」、「敦仰」，以及新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段等，總計有12大投資收益案；也將尋求雙北市都更危老投資案，持續布局不動產投資收益開發案，增添中長期營運成長動能。

愛山林在代銷案業績攀升、營建工程挹注下，1月營收7.95億元、年增高達2.5倍，刷新同期新高。陸續還有自建案交屋，助攻業績再戰高點。

愛山林表示，今年代銷案、自建案的推案金額目標，都會在1,000億元以上，看好總體經濟景氣回溫、台股加權指數站穩1萬8，加上新青安房貸政策助攻，預期政策利空衝擊因素將淡化，房市可望回歸基本面表現，有產業園區、就業人口支撐的房市，需求可望穩健表現。