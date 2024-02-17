TCFA籲政府解決缺工

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台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）16日新春團拜，包括理事長陳翔玢、副理事長蔡德忠與百位參與會員團拜，陳翔玢指出，儘管面對高價高通膨，台灣零售百貨餐飲等服務業在2023年表現仍然亮眼，但缺工仍是問題，今年台灣經濟看好，少子化卻讓缺工更嚴重，除了政府專案解決，各行各業自動化轉型，AI技術面運用更要加速趕上趨勢。

TCFA匯集全台零售業、餐飲業等服務業巨頭，包括去年營收突破3000億元的統一超商、全聯營收達2000億元、以及即將破千億元的新光三越等；經濟部商業署長蘇文玲表示，去年服務業創13兆規模，零售業就占4.5兆，而餐飲業亦首度破兆，成為兆元產業，政府積極鼓勵產業應用數位科技解決問題，預估今年零售及餐飲業發展將更豐收。

今年TCFA新增不少零售業新會員，包括時尚首飾新創事業的Vacanza、五金連鎖振宇五金、鳥燒等，副理事長、杏一醫療總經理蔡德忠指出，在十二生肖中龍充滿想像力，也代表無限可能的創意，儘管薪資上揚讓成本墊高，但人力問題仍需要政府做專案解決。

大成集團副總裁韓家寅則指出，全世界經濟不太好，尤其是中國，但台灣相對平穩；全球原物料黃小玉持續價跌，預估肉蛋奶等相關食材價格會降，也可望促使餐飲業毛利墊高。

而新光三越百貨總經理吳昕陽表示，去年全年業績淨增60億元，主要在於深耕會員，從290萬增加至350萬人次，line會員也達300萬人次，點數經濟發揮綜效，像與Klook、亞洲萬里通等互通，也擴大百貨生態圈，今年對Retail Media發展更加關注。