熒茂每股72元收購鉅邁

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熒茂光學16日董事會決議通過，以每股72元公開收購台灣鉅邁已發行之普通股股份，以16日收盤價64元計算，溢價約12.50％，預定最高收購約5％～30％股權。熒茂表示，鉅邁是專業工業水化學處理廠，營收、獲利穩定，除了財務投資的目的之外，也希望合作、協助鉅邁拓展業務。

熒茂表示，公開收購期間為2月20日至3月20日止，預定最高收購數量為951萬股、約30％股權，最低收購數量為158.5萬股、約5％股權，若參與應賣數量達最低收購數量，此次公開收購條件即為成就。熒茂擬以手上現金及部分銀行借款支應此次股權收購案。

熒茂表示，此次以公開收購方式取得鉅邁普通股股份，主要是基於財務性投資目的，鉅邁十年來營收、獲利穩健，可望認列合理之投資收益。其次，鉅邁屬於水資源再利用的ESG概念股，在極端氣候盛行及日益嚴謹的環保法規要求下，該產業未來成長可期。而該公司又是長期深耕在冷卻水、製程用水方面之領導企業，預估未來的發展潛力將會優於其他同業。

公開收購人熒茂為觸控面板及觸控顯示器模組產品的製造商，著重在客製化的軟硬體結合及TDM產品的完整解決方案，主要應用於醫療、國防軍控、工控、車載等領域。近年來將其既有的光學貼合技術延伸應用於電子紙顯示器，以提供客戶更多元的選擇及拓展產品應用領域。

鉅邁是專業的工業水化學處理廠商，主要經營範圍為工業水處理藥劑之生產、銷售，能提供完整的水處理方案，為長期深耕工業水處理藥劑廠。近幾年來營運績效良好，且獲利能力及現金股利均屬穩定。