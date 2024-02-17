富邦媒 去年每股賺15.1元

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富邦媒歷年EPS

電商龍頭富邦媒（8454）16日公告2023年財報，儘管疫情紅利退去，總體經濟環境不確定性仍高，富邦媒表現持續優於台灣整體線上零售業，且在2022年高基期下，2023年合併營收1,092.4億元，仍繳出年增5.6％佳績，營業利益43.8億元，營業利益率4.0％，歸屬於母公司業主之稅後純益36.3億元，EPS 15.10元，年增5.7％，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.9％，獲利亦創新高。

momo亦公布擴大mo幣生態圈成效，透過壯大點數經濟的影響力，積極拓展mo幣多元場景的應用，2023年mo幣發行量已正式突破百億元。

富邦媒表示，mo幣從電子商務兌抵出發，串聯集團資源以擴大使用場域，除台北富邦銀行momo聯名卡消費回饋服務，台灣大服務從電信帳單折抵、旗下影音娛樂服務兌抵外，今年更跨入實體通路，於台灣大直營門市可進行折抵消費。而凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等亦可進行扣抵服務。

未來mo幣持續擴張流通計畫，包括開展富邦金控旗下人壽、產險、證券等行銷活動之合作，同時向外跨足異業聯合行銷、企業福委、企業尾牙贈禮等業務拓展，加速「mo幣生態圈」走向經濟規模化。

積極佈建短鏈物流，富邦媒截至2023年底，全台營運的主衛星倉共達59座，南區物流中心將於20224年加入營運，中區物流中心於2023年第四季啟動興建工程，預計2027年加入物流服務陣容。momo也全新導入商用電動三輪車。

隨著全民網購時代來臨，momo去年第三季啟動「綠活會員」計畫建立「循環包裝生態圈」，至2024年1月底「綠活會員」已突破33萬人，另有鑑於數位媒體廣告在當今零售產業的重要性，momo於去年下半年度正式啟動「零售媒體廣告」平台，活化數據流量變現的核心競爭力。

展望2024年，momo強調，將從豐富多元商品力、優質服務品質、物流最後一哩路的佈局及AI大數據等核心實力，整備創新服務量能，強化企業永續競爭力。