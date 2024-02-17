大眾控1月營收13.42億 同期新高

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大眾控（3701）受惠旗下電子代工事業在品牌客戶搶進生成式AI應用和高算力的雲端資料中心商機下，手上的AI伺服器主板和部分後段組裝產品持續出貨，元月營收動能較2023年同期勁揚8成、月增近5成達13.42億元，寫下歷年同期新高，亦為單月第五高。

大眾控旗下子公司包括興櫃的攸泰科技（6928）、3CEMS（三希）及大眾電腦，１月營收皆同步走升，其中攸泰科技年增91.5％、達2.05億元，3CEMS亦有80.9％年增幅、站11.62億元，大眾電腦則年增約2％、回溫至0.19億元。

第一季進入電子產業傳統淡季，不過3CEMS除來自品牌業者的主板代工訂單需求維穩，另自2023年下半年起，來自客戶端相關AI伺服器前、後段產品需求明顯成長，為其挹注相當動能，元月營收比重拉升至占達大眾控整體營收之86％～87％，亦為母集團帶來關鍵成長力道。

法人看好AI相關應用需求將在今年持續延燒，在品牌客戶陸續加碼AI伺服器、高速運算系統等產品出貨下，將有利於大眾控旗下3CEMS業績揚升。惟因2月受到農曆年節假期及工作天數大幅縮減下，營收動能預期將收斂，隨著3月季底拉貨效益帶動，法人仍估2024年第一季大眾控可望交出淡季不淡的業績表現。

另一方面，興櫃小金雞攸泰之營運動能亦於2023年下半年逐步回溫，2024年在三大主力業務包括海事、車用電腦及衛星等相關產品專案能見度相對明朗下，法人先亦樂估，攸泰繼2023年度以37.12億元營收創高後，2024年度業績有機會再拚增15％～20％。

展望後市，大眾控期在AI應用、衛星商機發酵帶動下，能為其帶來多元成長動能，力拚2024年營收續維穩年增長走勢向上。此外，旗下3CEMS也正積極推動子公司廣上科技於海外IPO、近期已在中國深圳送件。