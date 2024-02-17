元月成交報喜 券商獲利旺

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元月獲利前十大券商

台股年前長假效應小幅回檔，但元月成交值仍擴增，帶動證券商獲利創高，元大證、凱基證兩大龍頭單月獲利逾10億元，勇奪冠、亞軍，富邦證、永豐金證、統一證（2855）等獲利也較去年12月提升，康和證（6016）更狂增1.95倍、躋身前十強。

經歷去年11、12月的大漲後，台股元月受長假效應影響，市場觀望氛圍轉濃，導致月均量微幅萎縮至3,028.21億元，較前月的3,137.9億元下滑3.5％，指數單月也小跌41點，但證券商獲利仍有不俗表現。

證券商獲利2024年開局報喜，據統計，上市櫃與金控券商中，除福邦證、致和證兩家元月呈現虧損外，其餘全數獲利，其中元大證、凱基證、富邦證、永豐金證、統一證等11家證券商，不甩元月台股走跌，獲利逆勢較前月成長，而美好證、大展證更是由虧轉盈，2024年開出好采頭。

觀察元月獲利前十大券商，由元大證以單月大賺13.66億元，券商「獲利王」霸榜成功，凱基證自結獲利則同樣突破10億元大關，以11.55億元搶下第二，富邦證、永豐金證、統一證單月獲利則達6.3億元、4.83億元、4.12億元，且較去年12月分別成長11％、26％、21％，位居三至五名。

券商「獲利成長王」則由康和證奪得，受惠自營部門獲益表現亮眼，元月營收、獲利均創佳績，營收達4.94億元，月增86.61％、年增49.02％，創七個月來新高；稅後純益則衝2.33億元，較前月0.79億元大增1.95倍，是國內券商中元月獲利成長幅度最大。而合庫證單月獲利也衝上0.34億元，月增1.43倍，成長幅度同樣名列前茅。另外，美好證、大展證則是榮登「轉機王」，元月獲利達0.36億元及0.11億元，順利虧轉盈。

不過，福邦證、致和證卻表現相對落寞，單月自結分別虧損0.13億元及0.44億元；以承銷、財務顧問、資產管理為三大核心業務的福邦證，因股票初次募股（IPO）及現金增資（SPO）送件多集中於下半年，上半年獲利表現較淡，然公司對2024年營運看法依舊樂觀，預期可望再成長。