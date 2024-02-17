AI漲多暫歇 網通、PCB接棒衝

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台股15日開紅盤攀高後，16日震盪小跌，盤面上個股題材輪動，以近期低基期股票上揚為多，包括網通股受惠於各國網通基建不斷，加上世界通訊大會（MWC）2月底登場，網通股星通（3025）、上詮（3363）等漲停，帶動相關族群上揚，另PCB股歷經產品組合改善，2024年拚轉型獲利，開拓車用的敬鵬（2355）漲停；法人表示，大盤在AI股漲多，資金移往其他族群。

大盤在台積電開紅盤大漲至697元歷史新高後，16日收683元，跌幅2.01％，近期強勁的AI股也熄火，資金流向有題材的中小型類股，其中即將於2月26日舉行的（MWC）上，將聚焦Wifi 7及5G發展趨勢，加上各國皆準備網通設備基建，網通族群有望受惠接單。

網通股中，上詮、星通、光聖表現最為強勁，上詮近年企業轉型，在AI產品逐季推出的同時，發展可降低能耗及達到高速傳輸需求，也與國際大廠合作；星通則看好網通未來十年持續升級成長，已打入美、印、東歐、東南亞。

光聖在美系數據中心客戶需求穩定成長，1月營收年增33.2％，近七個月高點；其他眾達-KY、智邦、波若威、統振、昇貿漲幅也有2％～3％，

車用PCB族群方面，包括敬鵬漲停，燿華漲8.42％、毅嘉、楠梓電、尖點股價也表現搶眼，法人指出，汽車相關類股，因疫情缺晶片舒緩後，汽車需求遞延挹注，加上傳統燃油車是目前車用PCB的主要應用，隨汽車需求遞延挹注，PCB廠營收可望逐季轉好。

華南投顧董事長儲祥生表示，AI及台積電類股近期股價漲多，加上許多AI股1月營收未達外界期望，股價暫時修正，資金移往其他低基期題材類股，如網通、PCB及重電族群，但整體趨勢觀察仍以AI為主流，投資人除了關注個題材低基期類股外，預期待2月底美國輝達財報公告後，也許能為AI股及半導體股帶來激勵，讓台股持續向上攻堅。