興櫃周漲幅電子霸榜 紘通奪王

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興櫃周漲幅前十大

興櫃市場金龍年開盤周沒有新兵報到，由老將演出開紅盤行情，周漲幅冠軍由電子零組件股紘通（5271）以23.21％拿下，亞軍為其他電子華洋精機（6983）20.53％奪下，第三名則是半導體股立達（5262）以20.53％摘下佳績。

據統計，本周332檔興櫃股，有185檔維持平盤以上，占比高達55％，優於封關日前一周的平盤以上家數52％，顯示金龍年開紅盤、資金回流造就紅包行情、新年布局行情的榮景。

本周交易日兩個交易日，興櫃市場成交值為122.99億元，日均值約61.5億元，較過去日均值30億～40億元激增；受惠櫃買指數16日續創23年來高點，盤中高點244.19點、收244.11點同刷新高，小型股為主的興櫃市場也受激勵。

本周興櫃股漲幅前十強分別為紘通、華洋精機、立達、沅聖、台特化、富威電力、達運光電、藍新資訊、振躍精密、矽科宏晟等，漲幅從13.58％～23.21％不等，成交量介於169～5,105張；在產業分類上，電子族群占七檔為主，次產業分類則較為分散。至於在兔年封關日掛牌的火星生技*，每股面額0.5元、認購價6.5元，16日收盤均價為15.69元、周跌幅12.74％，成交量11,509張。

紘通為連接器廠，主要從事用於桌上型電腦主機板、筆記型電腦、通訊及消費性電子產品連接器，另配合客戶提供客製化設計及生產各種機構外型的連接器；營收比重以連接器93％為大宗。

華洋精機主要專研於視覺相關研發、測試及相應搭配的自動化設備，主要營收來源，透過AI邏輯的視覺相關檢測設備銷售與維修收入，主力產品可以應用在薄膜電晶體、晶圓半導體的製程中，做為自動化的高精度量測或檢測應用；營收占比中，半導體領域占約8成。