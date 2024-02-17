錢往強勢股、AI狂熱不等於AI泡沫

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盤勢分析： 全球資金聚焦AI人工智慧，半導體巨擘紛紛表示景氣復甦，ASML表示半導體景氣復甦，安謀（ARM）財測遠優於預期，東京科創股價大漲，應用材料也對2024年展望樂觀，市場樂觀期待2月底輝達財報與財測。

AI 5代表一種狂熱，2017年Jim Cramer提出尖牙股FAANG，涵蓋當時最大5家科技公司Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google；2023年美國銀行分析師Michael Hartnett提七巨頭Magnificent 7：Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、輝達和特斯拉；而2024年迄今市場最強勢者是AI類股，對沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher提出AI 5：輝達、微軟、AMD、台積電（2330）和博通。

台積電頗有終獲市場青睞之感，從半導體代工（Foundry）龍頭變成先進製程與AI晶片軍火之王，華爾街估台積電2024年營收850億美元，成長22％；2025年持續成長20％，營收突破1,000億美元，徹底擺脫其製造本質市值龐大的大牛股形象，長假期間台積電ADR大漲後與台積電母股溢價差拉大，是開紅盤台股大漲主因。

短線主要利空是美元指數反彈，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，美國聯準會降息起點從3月延至5或6月，加上中東局勢混亂，美元指數反彈壓縮外資持續加碼新興市場資金動能，新台幣也短線回貶。

許多投資人想押注AI，並與2000年間網路泡沫類推，但最大差別在於資金移動性，網路泡沫主要是美國資金亂炒「.COM泡沫」，IPO飆股滿天飛；現在是AI題材，因為AI有高度進入門檻，投資人不敢亂炒小AI股與假AI股，所以持續加碼輝達、AMD、META、TSM、SMIC等股，只講「AI泡沫」只是在製造議題但簡化問題。

投資策略：

股市最大特性就是變動，投資特性是樂觀估計新技術和創新，過去30年多次改變世界的重大趨勢都會出現飆股，這就是股市。「高估」通常是心中先有一個比較標準，多數是簡單思維投資分析法（如本益比），安謀公布樂觀財測後股價3天內漲1倍，顯示世界級投資大戶博弈卡位威力，遠大於本益比要給幾倍的算術問題；而且如果安謀是公認績優成長股，股價無法3天上漲1倍。

2023年AI焦點是伺服器代工供應鏈、第四季AI PC與AI手機自動對號入座AI股；台積電2024年「成為無法忽視的AI股」，群聯也是AI概念、電動車台達電憑散熱技術跨入AI，結論是科技股人人有機會，非科技股受資金排擠壓力。

2月下旬是俄烏戰爭兩周年，美國參議院通過對烏克蘭軍援法案，但共和黨籍眾院議長強生放話封殺；馬斯克反對美國繼續軍援「那些期待烏克蘭勝利的人生活在幻想世界，這筆支出幫助不了烏克蘭」，川普天天喊著北約各國交保護費，恐嚇暗示俄羅斯可以對沒交保護費的北約成員國「做想做的事」，顯示美國大選年地緣政治風險增溫，川普不是笨蛋，他知道選票在哪裡。