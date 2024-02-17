是方電訊 去年大賺逾1股本

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是方電訊近年營運概況

是方電訊（6561）16日公告，2023年全年每股稅後純益（EPS）11.84元，毛利率、淨利率、營業利益率三率三升，續創歷史新高。董事會通過每股配發現金股利10.6元，配息率90％。

董事長吳彥宏表示，新IDC中心LY2於2024年投入商轉後，將帶動是方創造一波大飛輪走勢。

總經理劉耀元進一步指出，是方LY2 AI智能資料中心正好符合AI／Cloud／HPC伺服器所需高電力及高載重需求，目前已有多家客戶簽約預訂，還有多家國際級客戶也在洽商中，在飛輪效應帶動下，是方未來三～五年營收及獲利成長動能勢必大幅提升。

是方電訊自2018年掛牌上櫃六年以來，營收及獲利年年迭創歷史新高。2023年全年營收32.4億元，EPS為11.84元，年成長5.3％， 稅後純益9.2億元，年增10.1％。毛利率48.9％、淨利率28.4％、營業利益率35.5％，各項指標皆創歷年新高紀錄。

吳彥宏指出，2023年因配發1元股票股利讓是方股本增加了10％，但2023年全年仍繳出漂亮成績單。四大產品線中，獲利優異的IDC及雲端應用服務合計營收占比已接近50％，隨著LY2 AI智能資料中心投入商轉，預估2024年IDC及雲端應用服務兩大產品線合計營收占比將一舉過半，成為推升是方營收及獲利成長的雙引擎。

吳彥宏強調，面對襲捲全世界的AI科技浪潮，是方電訊不會缺席，網路資料中心將全面升級為「人工智能資料中心」（Artificial Intelligence Data Center，AIDC），並致力推動AI、AIDC以及高效能運算（High Performance Computing，HPC）之間的應用合作，創造更多樣化的AI雲端應用服務產品。是方絕對有信心將LY2打造成亞太AI、Cloud與HPC區域服務中心的新地標，未來數年內，LY2也會是台灣最優質的AI智能資料中心。

根據市調機構Spherical Insights ＆ Consulting調查，全球資料中心市場規模將從2021年的500億美元成長到2030年的1,200億美元，年複合成長率達12％。