新品、需求回溫 台板卡廠營運吃補

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受惠顯卡新品及電競需求回溫帶動，微星（2377）、華擎（3515）1月營收動能以年、月雙增走勢居高檔，分別達163.93億元、19.69億元，分站歷年同期第三及第二高。主板廠映泰（2399）也進入傳統主板小旺季下，有中高階主板新品推出及IPC主板業務加持，推升1月營收以2.64億元來到近兩年單月高點。

2023年下半年起，板卡市場回溫動能逐步顯現，加上2024年開年首月，兩大GPU廠輝達（NVIDIA）及超微（AMD）接續推出中高階顯卡新品，更不約而同採行相對彈性的價格策略以刺激買氣，為板卡廠首季續添動能。

一線板卡大廠微星除在主板、顯卡產品出貨增溫拉抬下，旗下採用英特爾最新加入NPU（神經網路處理位元）之Intel Core Ultra系列處理器的首波AI-ready筆電新品，亦陸續上市出貨，加上首款同樣採用Core Ultra處理器的電競掌機全新品推出，皆可望為微星在首季業績挹注利多。

近期積極拓展電競產品線的華擎，雖躋身高階AI伺服器供應商之列，但預期要到2024年第二、三季陸續出貨後，才將大幅挹注其營成長動力，在此之前，其板卡業務則將扮演主要支撐力道，在上半年維穩華擎業績續有年正成長表現。

2023年正式切入充電樁、並貢獻業績的映泰，除在既有的消費型板卡營運力穩動能，近年加速延伸IPC工業電腦主板觸角、轉向更多產業應用之際，亦透過與AMD的長期合作、投入資源於AI GPU相關產品線規畫，讓市場對其後市增添更多想像。

至於業務中亦具備AI伺服器題材的板卡業者如麗臺、承啟，元月營收動能雖皆較前一個月回檔，分別達3.33億元、4.2億元，不過各別有近68％和35％的大幅年增，並多有優於疫情前同期的相對高檔水位。

由於以中國市場為主力的兩業者，旗下的AI伺服器產品皆受到美方晶片出口限令影響，後市能見度尚待觀望，不過連日來股價直線飆漲、屢攻漲停的麗臺，受惠與泛美超微（Supermicro）集團的結盟，備受資本市場及法人關注。另一方面，承啟在消費性顯卡業務則有中系品牌大廠拉貨動能續看增下，為其帶來持穩營運動能。