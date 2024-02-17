晶睿 打入歐洲娛樂產業

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安控龍頭晶睿（3454）因客戶庫存調整影響拉貨，1月營收年減36％。不過該公司表示，已成功打入歐洲娛樂產業，新客戶丹麥室內卡丁車賽道業者，為世界最大的業者，晶睿為其提供全方位AI安防解決方案。

晶睿1月營收5.44億元，較2023年同期減少36％。該公司表示，1月營收減少主因整體市場需求放緩，部分客戶庫存調整影響拉貨。

展望2024年，晶睿表示，營收表現仍受整體經濟環境影響，將持續觀察市場需求的變化，做好即時因應的準備。同時該公司也會持續強化自身競爭力，積極拓展客戶，同時密切關注國際情勢變化，謹慎追蹤通路庫存，動態調整營運策略。

在新增客戶方面也有好消息，晶睿歐洲分公司近日成功取得休閒娛樂產業專案，為丹麥室內卡丁車賽道，提供全方位AI安防解決方案。該客戶不僅為當地最大，也是世界最大的室內卡丁車賽道。晶睿為其提供高階攝影機及升級版VSS PRO影像安防管理系統。這也是繼日本大型物流中心、美國愛荷華州自動洗衣店及美國地區農業食品機構之後，再新增指標性客戶。

晶睿同時經營代工業務及品牌業務。在品牌方面，投入人工智慧影像分析功能的研發，未來以智能分析降低異常事故。在代工業務方面則是導入智能製造，優化產能效率與生產品質，以增加供應鏈的韌性。

晶睿2023年在全球安防50大排名，晉升五個名次至第12名。

展望2024年，該公司仍看好美國國防授權法（NDAA）的效益，將推出全系列新產品，爭取更多一線客戶。在代工生產方面，預計新增兩條化自動化產線。海外市場布局方面，將結合母公司台達集團資源，規劃其他海外生產據點，發揮綜效。