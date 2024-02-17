富動科1月營收 創同期新高

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利基型觸控顯示器廠富動科技（6813）受惠2023年底透過亞仕達科技接獲北美大型觸控曲面商用遊戲機訂單，挹注2024年1月合併營收達3,242萬元，年增58.22％，創歷年同期新高。

富動科表示，整體出貨仍受到近期貨櫃船舶運力吃緊影響，然未出貨訂單僅遞延而未取消，而膽固醇液晶全彩電子紙顯示器2024年第二季開始放量，2024營運樂觀看待。

透過策略性合作夥伴亞仕達接單，並由富動科設計與生產組裝，北美大型觸控曲面商用遊戲機訂單在去年12月下旬已陸續出貨，並於1月起開始挹注營收。由於北美客戶受政策影響轉移生產基地，富動科旗下廠房皆位於桃園蘆竹一帶，總計六條半自動化智能產線，而此筆訂單即包下其中一條生產線整年度產能，挹注2024年營運成長動能。

不僅在特殊規格顯示器布局有所斬獲，富動科與虹彩光電長期合作發展的膽固醇液晶全彩電子紙顯示器，2023年下半年在天馬微電子加入後，已陸續完成商品化與少量試產階段，預計2024年第二季開始量產。膽固醇液晶全彩電子紙鎖定當地出版教育及繪本圖書市場，主打10吋全彩電子紙閱讀器，並多款配套硬體新品，提供數位閱讀產品及技術服務。

除了北美與中國市場之外，富動科還取得了飛利浦PHILIPS品牌授權台灣製專業型商用顯示器製造及台灣區總代理，並與新達電腦、西柏科技、捷揚光電等多家台灣企業，組成「PPDS（PHILIPS Professional Display Solution）」團隊，透過廣納台灣人才投入設計研發、在地化生產佈局，並提供就近且及時完整服務，共同打造MIT智慧顯示器團隊。

2024年富動科三箭齊發，北美、中國市場已陸續開花結果，台灣市場亦將與PPDS團隊合作擴大營運布局，帶動集團與各家策略聯盟與合作夥伴共同成長。