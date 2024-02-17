新至陞 1月營收年月雙增

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新至陞（3679）元月營收年增率逾倍，激勵其16日股價跳空開高，盤中漲停之後一路鎖死至終場，收盤價113元，創下2021年8月以來新高價位，成交量擴大至449張，為2023年10月31日以來最大量能。

新至陞公告元月營收，受惠於長假前的提前拉貨潮，繳出年、月雙增營收成績單，以3.93億元登17個月營收新高紀錄，月增21.9％、年增116％，不僅年增幅度擴大，也連續三個月營收年增，新至陞在法說會上表示，預期營運已於2023年觸底，並可望在2024年重新迎來成長，越南廠將扮演關鍵角色。