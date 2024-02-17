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光聖 股價強勢亮燈漲停

6442光聖1130216日線圖
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光通訊股光聖（6442）在金龍年開盤後，連續二個交易日皆強拉至漲停板價，16日收在112元，本益比已近30倍。光聖1月營收2.53億元，年增33.20％，月增8.47％，主要是客戶訂單增加所致，繳出雙增佳績。

光聖的光被動產品，主要是終端客戶指定光纜品牌，光聖購入材料後，將光纜、機箱組合好一起銷售，光被動產品出貨主要提供北美雲端廠商（CSP）大客戶為主。法人指出，光聖的三大產品線，2024年皆有望成長，其中，光被動產品持續受惠美國大基建，以及北美大客戶出貨可望持續成長。

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