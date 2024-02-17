富強鑫 在手訂單看到第二季

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塑膠成型機大廠富強鑫（6603）因汽車零件、運動、家用精品等產業主要客戶訂單需求增長，目前在手訂單能見度看到第二季，1月營收創同期第三高。富強鑫預估，今年第一季訂單、出貨有機會優於去年同期，但仍需觀察外在環境變化。

富強鑫1月合併營收3.16億元，月減32.6％、年增53.6％。富強鑫因智慧製造、工業4.0及汽車產業加速發展新能源車、電動車而受益，推升汽車零件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨力道，有助於富強鑫水平對射機、轉盤多色機、兩板機及全電機銷售增長，是2024年1月營收成長的主因。

富強鑫坦言，儘管汽配、食品包裝、3C、民用精品等產業需求逐漸回溫，加上物理發泡射出成型系統GENTREX，也有機會承接換機需求，不過今年營運仍需觀察外在環境變化做因應。

富強鑫指出，半導體、封測廠、NB代工廠等產業，相繼宣布今年投入資本支出擴建廠房與增加產能計畫。全球知名電動車品牌車廠龍頭也宣布，今年資本支出預計超過百億美元，日本、歐美等汽車廠也祭出電動化、聯網化、智慧化、共享化的發展計畫，加上新興市場的優惠補助政策、推動招商設廠政策，印度4、5月大選在即，市場觀察未來幾年印度經濟成長和財政健全保持平衡，需維持強勁的資本支出及優惠招商政策落實，有助於富強鑫多款塑膠射出成型機設備、一條龍整合解決方案的業務拓展空間。