橋椿、成霖 最快Q2迎春燕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

居家生活股近五年營運

居家生活類股橋椿（2062）、成霖（9934）16日均對今年景氣表達持平看法，主因是通膨及升息，衝擊美國房市，影響民眾購屋意願，影響水龍頭及配件，或衛浴馬桶銷售量，看好第二、三季可望進入營運旺季。

成霖自結1月合併營收15.65億元，年增5.1％，橋椿1月合併營收8.51億元，年增156.81％。

成霖表示，目前往來客戶還在消化庫存產品，影響下單量，為聚焦營運，公司進行客戶結構性改變，將放棄部分貼牌客戶代工訂單，留下優質客戶的代工訂單，增加獲利空間。成霖自有品牌，包含北美Gerber與歐洲的Lenz等專業衛浴產品品牌，OEM與品牌代工以服務代工連鎖零售商的貼牌產品等為主。

成霖旗下英國PJH，主營項目為廚衛產品的物流和售後服務。法人預估，成霖今年營收目標與去年差不多，但公司以改善獲利列為最優先考量，可凸顯獲利表現。

橋椿2023年合併營收75.67億元，年減8.13％，毛利率11.92％，低於2022年的16.55％，稅後純益3.15億元，年減57.28％，EPS1.57元，其中第四季稅後純益1.11億元，EPS 0.55元。橋椿股東會將於5月10日召開。

橋椿是全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，服務的零組件及裝飾設備市場規模分別達45億美元及90億美元，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，例如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約20家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達6成以上。

橋椿強調，鋅的原料成本，是銅的三分之一，符合更趨嚴謹的飲用水法規，且鋅替代銅製品的趨勢，從美國擴展到歐洲及亞洲的水龍頭市場，對公司有利，將致力於提供全方位解決方案，擴大營運布局。