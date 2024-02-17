營建類股飆漲 土洋不同調

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外資持有營建股比率

房價在大通膨時代仍逆勢上漲，預售屋交屋潮來臨，營建類股近四個月大漲約3成，漲幅領先大盤；然而，馨傳不動產智庫16日統計，外資持有營建股比例，從十年前的17.1％一路減碼，目前僅14.5％，主因外資著墨不如內資，未來營建股走向，恐要看內資動向。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，營建股漲幅優於大盤，可能與預售屋交屋潮來臨有關，投資人預期建案交屋入帳將使建商獲利大增，提早卡位；其次，不少營建股長年來配發高股息，股息殖利率達到5％以上，加上近年國內興起「存股」熱潮，高配股的營建類股成為投資人簇擁標的之一，帶動股價。

何世昌指出，外資近十多年來在營建類股的布局，大概可用「空頭逢低承接，多頭減持停利」來形容。2014年至2017年底上波房市空頭期間，外資持有營建股比例升至16.64％～17.13％，但自2018年至今房市轉為多頭，持股比例卻一路走滑且跌破15％。

馨傳不動產智庫彙整臺灣證券交易所資料指出，外資持有營建類股比例2021年跌破15％，2021、2022年都在14.4％左右，2023年回升至14.6％，連續三年不到15％，今年前兩個月持股比例略降至14.5％。

觀察營建類股走勢，自2023年10月約328點的相對谷底，至2024年2月16日漲至431.91點，近4個月大漲3成，漲幅領先大盤。