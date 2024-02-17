生技業加快策略合作 打國際盃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

後疫情時代，國光生（4142）、安克（4188）、訊聯（1784）、世基生醫（7595）、基米（4195）、普瑞博（6847）等生技業加速策略合作，搶進國際醫療利基市場。

國光生今年CDMO回溫，並增加與中國威高集團與韓國藥廠合作；另提出巴西流感疫苗藥證申請，跨足南半球流感市場，中東與東南亞也可望有新取證題材。破傷風疫苗台灣復產上市年產可達500萬劑，也將進軍東南亞及大陸市場。

世基生醫策略性投資Pilatus Biosciences Inc.，將在轉譯醫學研究建立策略夥伴關係，鎖定生物標記、腫瘤細胞體外培養平台等領域合作，挾雙方優勢進軍全球腫瘤免疫治療市場。

基米與美國波士頓、基因定序公司Wyzer Biosciences, Inc.簽策略合作暨股權交換合約，拓展美市場並搶進國際供應鏈。

訊聯旗下訊聯細胞智藥與韓國新創公司Metapore合作，共同開發先進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，搶占台韓跨國及全球市場。

安克四項全球首創產品獲美國FDA、歐盟CE上市許可，申請在韓上市許可、準備申請歐盟給付保險碼，並與超音波大廠聯手開發乳房即時超音波技術「安克乳安偵」，搶攻全球乳房造影市場；「安克呼止偵」也與陽壓呼吸器大廠配合，提高篩檢效率，創造新商業模式。

普瑞博授權南亞合作建置台灣首座血袋廠；授權台塑「雙離子ZW-03抗沾黏高分子」生醫材料布局；與台塑生醫合作推精準檢測用耗材（採血管、病毒過濾器等），開發植入性醫材（仿生物性材質導管）及生物反應器（細胞培養袋）。