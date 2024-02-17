永捷 買盤進駐股價連8紅

永捷（4714）因1月營收達近11個月新高，股價伴隨特定買盤進駐拉抬，連二日強攻漲停，16日以18.95元收盤，寫逾12年新高，成交張數22,909張，股價連8漲，漲幅39.85％，多空量能攀揚，飛越所有均線。
永捷1月營收月增30％，年增25％，PU合成樹脂應用運動鞋材、服裝透濕膜等拉貨力道回升；歐洲與大陸等客戶之環保無毒PU樹脂材料延伸相關代工產品進行開發認證，有望今年加入出貨排程。伴隨可撓式HC材料、PU合成樹脂商機發酵，加上旗下長榮泰山、荷久暻步入建案完工交屋旺季，營運樂觀。
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永捷（4714）因1月營收達近11個月新高，股價伴隨特定買盤進駐拉抬，連二日強攻漲停，16日以18.95元收盤，寫逾12年新高，成交張數22,909張，股價連8漲，漲幅39.85％，多空量能攀揚，飛越所有均線。
永捷1月營收月增30％，年增25％，PU合成樹脂應用運動鞋材、服裝透濕膜等拉貨力道回升；歐洲與大陸等客戶之環保無毒PU樹脂材料延伸相關代工產品進行開發認證，有望今年加入出貨排程。伴隨可撓式HC材料、PU合成樹脂商機發酵，加上旗下長榮泰山、荷久暻步入建案完工交屋旺季，營運樂觀。
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