美利達 鎖漲停站上均線

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美利達（9914）16日股價開高走低，在外資與自營商聯袂買超助威下，反彈震盪走高，幾度攻上漲停價，隨後震盪整理，直至午盤因主力介入拉抬，以漲停鎖死至終場，收198.5元，上漲18元，連五漲，成交爆量5,972張，站上各均線。

外資16日由賣轉買，買超1,257張，近五日共買超862張，三大法人累計持股占比37.73％，外資持股比36.07％。KD指標在高檔區同步向上走勢，有利下周股價走勢，5日均線是指標。因配合市場需求調整，自結1月營收15.73億，年減31.12％。