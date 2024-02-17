貿聯4x4戰略 拚重返成長

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因市場變數增多，全球互連解決方案供應商貿聯－KY（3665）去年營收509.03億元，年減5.14％，展望2024年，貿聯-KY董事長梁華哲指出，今年總經環境持續動盪，但貿聯堅持4x4大戰略方向不會改變，未來將持續推動創新提高產品價值，力拚營收、獲利雙增，並打造「底底高」的季增型態，不僅2024下半年表現更勝上半年，今年也可望重返成長軌道。

由於大環境考驗變多，貿聯於2023年展開組織優化，除設置集團創辦以來的首位營運長－Florian Hettich，借重其營運長才，優化資源整合、發揮組織綜效，亦在4x4的戰略方向下整合集團資源，強力聚焦AI、高效能運算、半導體設備、工業自動化等市場，將原有的資通事業群重整為「高效能運算事業部」（HPC BU），並成立「車用解決方案事業部」（VS BU）、「設備解決方案事業部」（ES BU）及「資訊週邊事業部」（EP BU）。

梁華哲指出，2023年貿聯透過提高營運效率、強化供應鏈運作，有效降低庫存水位，截至2023年第三季止，庫存水位相較於前年同期已下滑了13％，預期今年可望回歸正常水平，另2023年前三季自由現金流已來到31億元，不僅寫下史上新高，相比2022年全年的14億元，也呈數倍成長。

展望2024年，貿聯集團總經理鄧劍華指出，由於地緣政治風險居高不下，加上全球經濟碎片化趨勢，貿聯跟進提出「Local for Local」策略做因應，並從中歸納出四大成長動能，包括高效能運算（HPC）、高階智慧家電次系統、資本設備以及機器人相關產品，其中HPC受惠於AI相關應用發展，預期成長力道最為強勁。

另外，貿聯今年擴廠動作仍將持續下去，除台南新廠將於今年第三季前完工，藉以打造「高頻高速研發中心」，貿聯也跟進進駐印尼Latrade產業園區，於巴淡島（Batam）興建新廠房，預定今年第三季就可完工。

鄧劍華強調，巴淡島廠房除可支援新加坡當地開發後量產的訂單，亦可配合客戶及其他區域的轉單需求，更重要的是，透過巴淡島與新加坡、馬來西亞廠的搭配，不僅可以促成技術開發到成熟製程等高中低階完整系統的一氣呵成，同時也可以讓東南亞區域漸趨完整，從而進一步落實貿聯四大區域、四大產業（4x4）的規劃。