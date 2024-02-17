奇鋐去年EPS 14.11元 創新高

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奇鋐近年營運表現

AI伺服器熱潮愈燒愈旺，散熱大廠奇鋐（3017）獲利和股價也跟著振翅高飛，在利多題材一波接一波湧現，奇鋐股價迭創歷史新高，已勇踞500元大關，但獲利表現也不遑多讓，去年第四季每股稅後純益（EPS）4.36元、全年EPS 14.11元雙雙登頂。

奇鋐龍年展現飛龍在天的氣勢，開紅盤當日就以534元站上500元大關，寫下新天價，16日因漲多回吐漲幅，盤中一度跌破500元大關，但只下殺到499元就告止步，終場仍以510元作收，勉力守住500元大關。雖然16日出現漲多拉回走勢，但由元月8日起漲點301.5元起算，僅花了22個交易日就攻占500元大關，且以16日的盤中新高價545元換算，波段漲漲幅更達到80.76％。

由於短線漲多，再加上震盪幅度加大，奇鋐16日公布最近期獲利，經奇鋐自行結算，去年第四季稅後純益16.71億元，年增54.58％，EPS 4.36元；另去年累計稅後純益達53.05億元，呈年增27.94％，換算EPS為14.11元，等於大賺近一個半的股本。

奇鋐去年業績倒吃甘蔗，伴隨著3D VC出貨放量，營收自去年下半年起月月創歷史新高，去年12月營收更一舉攀高至56.18億元，呈年增23.07％，從而帶動稅後純益奔高來到6.28億元，呈年增140.61％，換算EPS1.64元。

奇鋐元月業績續揚，以56.8億元續締新猷，月增率雖僅1.02％，但年增率卻極為可觀，達到102％，由於2月農曆春節，工作天數較少，法人預期奇鋐2月營收將暫停月月高的步伐，3月營收就會重返成長軌道。