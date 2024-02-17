東研信超 AI伺服器檢測挹注營收

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電子檢測廠商東研信超（6840）受惠大陸實驗室全面展開執行FCC檢測業務，AI伺服器與AI NB／PC檢測需求增加，推升1月合併營收成長。該公司指出，1月起子公司電測認證已正式投入營運，開始挹注營收貢獻，樂觀看待今年在AI相關與汽車電子檢測訂單增長下，將明顯挹注營運成長動能。

東研信超1月合併營收為6,170萬元，月減0.82％，年增30.92％，除基期因素外，AI伺服器與AI PC檢測需求增加，為業績成長最大動能。東研信超指出，子公司電測認證公司，已於今年初陸續接獲AI伺服器、汽車電子等相關檢測訂單。

電測認證主要用於分流汽車零部件、軌道交通、充電樁、電廠設施，以及AI伺服器相關檢測需求，其中AI伺服器市場規模不斷擴大，使得各大系統廠廣達、英業達、緯創等持續積極投入開發AI伺服器機種，帶動檢測需求明顯增加。

此外，各品牌廠積極投入AI PC機種開發，為符合AI所需高效傳輸需求，皆會搭載WiFi 7等最新無線傳輸規格，檢測技術與時數皆高於前代WiFi 6／6E，預計將位公司帶來更佳之獲利表現。

公司透露，長年配合客戶每年超過1,000家，並獲得HP、Dell、Lenovo三大NB品牌廠商認證，在工業電腦客戶滲透率佳。展望2024年，東研信超表示，在FCC檢測與出具報告業務正式回歸，以及子公司開始投入營運，AI浪潮推動之下，今年保持審慎樂觀；公司也將在龜山廠二期準備擴充產能，並增建大型AI伺服器檢測實驗室，進一步推升營收規模。