最強泰式吃到飽 晶華「泰市場」人氣美食特蒐出列

泰市場

全台第一家、也是市場上唯一的泰式海鮮吃到飽Buffet餐廳〈泰市場〉，因信義誠品熄燈暫時轉進「Buffet界天下第一廳」、台北晶華酒店一樓〈栢麗廳〉營業至2月29日，並將於3月1日起進駐大直英迪格酒店四樓全新開幕，泰國美食控可繼續享用各式泰國美食且吃到飽。〈泰市場〉憑何營業額連年破億？又為何網路人氣與好評不斷？記者特請〈泰市場〉主廚孔德望分享餐廳內人氣招牌美食，以及這些菜餚特色，食客有機會造訪不妨先鎖定這些菜色先嘗為快！

「客人一入座，就先去點海鮮湯」，〈泰市場〉主廚孔德望口中的「海鮮湯」，指的是泰國〈冬蔭功〉（Tom Yum Goong）、亦即〈泰式酸辣海鮮湯〉。相傳，這是泰國某朝代國王因愛妃生病沒食欲，要求御廚用泰式辛香料做出的湯品。因此，這湯也被稱為泰國的「國湯」。

在〈泰市場〉，〈冬蔭功〉是以蝦湯作底，加上可讓客人自由選擇用那些海鮮食材入湯，這些食材包括了鮮蝦、淡菜、牛奶貝和中卷等，到了假日，餐廳還加碼提供鮑魚和干貝。國人嗑Buffet，海鮮通常是「首要攻堅目標」。〈泰市場〉的〈冬蔭功〉因為「敢給」，加上蝦湯近年甚受歡迎，成了客人的心頭好。

泰國菜中只有〈金錢蝦餅〉而沒有〈月亮蝦餅〉，〈月亮蝦餅〉則是台灣人發明的「台式泰菜」，前段作法和〈金錢蝦餅〉差不多，只是廚師蝦漿摔出筋度後，用春捲皮夾著後下鍋油炸成菜，呈盤時再切成放射狀，因沒切時形色像一輪明月，故名〈月亮蝦餅〉。〈泰市場〉為塑造特色並創造市場差異，該意將這蝦餅做得很厚，最厚的部位足足有2.5公分，故標榜是「地表上最厚月亮蝦餅」。這話說起來也沒錯，因〈月亮蝦餅〉只有台灣才有，台灣最厚，就是「地表最厚」啦。

〈涼拌泡麵〉也是〈泰市場〉的超人氣菜色。這菜沒有用到什麼特別了不起的昂貴食材，只是把來自泰國的MaMa牌泡麵煮熟後、放涼，再與肉末、洋蔥絲、木耳、紅蘿蔔和長豇豆一起涼拌，並加了辣椒醬和魚露調味。在泰國，這是一道國民美食，大街小巷裡都可以看到賣這種涼拌麵的攤子。〈泰市場〉將此麵放上取餐檯，顯見孔德望完全「掌握民情」，並深諳「順應民情」之道。

〈打拋豬肉〉在泰國就跟台灣〈滷肉飯〉一樣，也是一國民美食。打拋葉是羅勒的一種，但因味道濃郁辛嗆且不易進口，台灣90％以上泰菜餐廳都用九層塔取代打拋葉，〈泰市場〉也不例外，但在豬肉選擇上，〈泰市場〉較講究。孔德望是用帶點肥肉的豬後腿肉，手工切丁取代機器絞肉，然後以辣蝦膏、蝦醬、魚露、糖與蠔油調味炒熟，再和九層塔同炒成菜，有了豬油加持，不僅香，口感也相對滑嫩，帶著鑊氣、非常開胃下飯。

榴槤的氣味「獨特」，愛恨很兩極，一般餐廳多不敢將之列入菜單，但在〈泰市場〉，〈酥炸榴槤〉卻名列最愛歡迎的菜品之一。孔德望取榴槤肉和地瓜泥混合後，裹上薄粉、再沾芋頭絲後油炸，入口外酥肉軟，且氣味沒那麼濃重，成了取餐檯上的搶手貨。

〈泰市場〉的人氣菜餚還有〈青木瓜沙拉〉，廚師將青木瓜絲切得較細，入口可優雅咀嚼。〈蝦醬空心菜〉和〈蝦醬龍鬚菜〉也是〈泰市場〉人氣菜餚，蝦醬味道重，孔德望會先炒洋蔥，藉此去化濃重味道使之更「可親」。

〈泰市場〉的人氣甜點是〈椰蛋蔥油糕〉與〈手工娘惹糕〉，前者甜鹹共治，後者形色味皆誘人。〈摩摩喳喳〉的配料亦可自由選擇搭配，包括有：口感Q彈有勁的亞答枳、香蘭漿酪、綠豆、波羅蜜、仙草、椰肉、椰果、紅毛丹，以及蘆薈和黑糯米等，自由配、吃到飽，很難抗拒。

泰市場（目前快閃 台北晶華酒店麗廳）

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000轉栢麗廳