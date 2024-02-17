五進五出四季酒店 台北喜來登SUKHOTHAI泰菜新廚上新菜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

●台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新菜〈脆皮松阪豬沙拉〉，烹調靈感源於泰國東北伊善地區家喻戶曉的〈炸豬頸肉〉（Khao Moo Tod）。圖／姚舜

SUKHOTHAI泰式餐廳

台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新廚上任，寒舍餐旅集團花了二年時間尋覓，請到18歲即進入曼谷正統廚藝學校「Hotel and Tourism Training Institute」學院學廚，廚藝資歷逾30年的Chamlong Pewthaisong出任〈SUKHOTHAI〉餐廳主廚。英文小名Jimmy的Chamlong Pewthaisong曾五進五出四季酒店，並曾追隨泰國皇室女御廚學習泰國正統皇室料理，同時兼擅泰式「蔬果雕（Fruit Carving）」技藝，一線高檔飯店司廚輝煌資歷加上「愛做、肯做」，使〈SUKHOTHAI〉新菜單上菜餚氣韻更加華美，除出自泰國皇室料理的創新美饌，食家饕客並可嘗到不少「升級版地方風味美食」。

按過去採訪經驗，但凡在一線高檔飯店館內餐廳司廚掌杓的大廚，演繹的菜餚形色必皆華美，餐具器皿亦皆講究且與菜餚相互幫襯，搶眼吸睛、引人食欲。Jimmy過去資歷「繞著高檔奢華飯店跑」，菜餚形色視覺性強，並不令人意外。

老家在泰國東北部的孔敬市（Khon Kaen）的Jimmy，自小即在自家泰菜餐廳幫忙，正式入了行後又先後在清邁、黎巴嫩、約旦等國四季酒店，以及印度JW Marriott、Kempinski酒店歷練，更曾在「曼谷最佳餐廳」曼谷素可泰飯店（The Sukhothai Bangkok）館內〈青瓷〉（Celadon）餐廳擔任行政副主廚，並曾任印尼最大泰式餐飲集團Jittlada廚藝顧問，廚功廚技扎實，且料理視野開闊，能舉一反三、旁徵博引，集各家大成後再內化、自成一格。

因風土條件不同，泰國菜常被依地區分為：泰北菜、泰東北菜、泰中菜與泰南菜等四大菜系，若再加上首都曼谷，則成為五大菜系。Jimmy為〈SUKHOTHAI〉餐廳開出的全新菜色系出各地區，同時從開胃菜、酥炸燒烤、經典海鮮、泰式熱炒到甜點皆有新品。口味上則刻意以泰國首都曼谷為主軸，該酸的酸、該辣的辣，味道層次豐富，且雖濃郁卻不極端，每道都很開胃下飯。同時，他並用創意巧思設計出一些新菜。

〈脆皮松阪豬沙拉〉（Moo Klook Foon）是Jimmy獨創的招牌菜，這道菜創作靈感源於東北伊善地區家喻戶曉的〈炸豬頸肉〉（Khao Moo Tod）。不少廚師以松阪豬為食材作菜，多是將豬勁肉切片後料理，Jimmy則是將帶點脂肪的豬頸肉切成條狀後、醃漬賦味再油炸至金黃色，搭配爽脆生菜葉，最後以辣椒、黃薑、檸檬葉等香料製成的特製辣粉，以及用魚露、檸檬汁、砂糖等佐料作的醬汁提味，風味和口感皆優。

〈酥炸筍殼魚佐三味醬 〉的「三味醬」以酸、辣、甜三味為特色，以羅望醬、洋蔥、辣椒醬、紅辣椒、泰國椒、紅蔥頭、魚露等香料熬煮後，燴入毛豆仁、洋蔥、紅、黃椒及九層塔提鮮，起鍋後淋在酥炸鮮筍殼魚上，魚肉口感酥香鮮嫩，味道甜辣酸交織。

〈伊善三米松阪豬炒飯〉是以伊善地區的主食糯米為主軸，選用口感梗糯的黑、白糯米及泰國香米三種米，與口感辛辣的北蔥製成的紅蔥頭，加入新鮮香茅、辣椒粉及自製米粉等調製成的醬汁一同翻炒，吸滿醬香的糯米飯與彈脆松阪豬，口感豐富有味。

〈SUKHOTHAI〉的〈泰式咖哩〉本就是人氣菜餚，Jimmy在原本風味的基礎上調整香料及椰漿比例，增加了小茴香、香菜籽及泰國辣椒，使口感更為滑順細膩。此外，他並為紅、綠咖哩附上過去少見的〈泰式奶油煎餅〉來搭配咖哩，此煎餅軟Q鹹香、奶油香氣十足，與椰奶搭配很適配。

〈龍蝦佐綠胡椒羅勒醬〉的羅勒醬是主廚獨創醬料，以新鮮的綠胡椒、蒜頭、洋蔥、北蔥、紅辣椒、泰國椒、魚露炒香後熬煮收汁，風味香辣濃郁，可自由搭配時令鮮魚、龍蝦或泰國蝦一同享用。

〈酸辣冬蔭泰國蝦炒飯〉是將首都菜經典冬蔭風味入菜，以主廚自製的冬蔭醬、辣椒醬與新鮮香茅為主體，與九層塔及檸檬葉一同打製成特調醬汁，與香米一同燴炒，讓酸辣滋味醬汁與鮮美海味於口中迸發。 SUKHOTHAI泰式餐廳

地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

（台北喜來登飯店）

電話：2321-1818

（訂席專線）