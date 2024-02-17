前往主要內容
工商時報LOGO

五進五出四季酒店 台北喜來登SUKHOTHAI泰菜新廚上新菜

皇室料理加地方風味美饌共陳，形色華美氣韻不凡

  • 工商時報 姚舜
●台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新任泰籍主廚Chamlong Pewthaisong（英文名Jimmy），曾在多家四季酒店館內泰菜餐廳掌杓。圖／姚舜
●台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新任泰籍主廚Chamlong Pewthaisong（英文名Jimmy），曾在多家四季酒店館內泰菜餐廳掌杓。圖／姚舜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

●〈鮮蝦干貝豬肉末沙拉〉是以米餅作殼，盛裝與椰子粉、檸檬葉、蝦米、泰國蠔油、醬油一同拌炒的豬肉末，鋪上爽脆銀芽，並搭配鮮甜彈牙的白蝦與干貝呈現。圖／姚舜
●〈鮮蝦干貝豬肉末沙拉〉是以米餅作殼，盛裝與椰子粉、檸檬葉、蝦米、泰國蠔油、醬油一同拌炒的豬肉末，鋪上爽脆銀芽，並搭配鮮甜彈牙的白蝦與干貝呈現。圖／姚舜
●〈手工酥炸冰淇淋〉外層是球形磅蛋糕，內餡是香草冰淇淋，沾裹以椰奶、芝麻及椰子粉、在來米粉、樹薯粉等製成的酥炸粉一同油炸，再淋上香甜蜂蜜及腰果碎。圖／姚舜
●〈手工酥炸冰淇淋〉外層是球形磅蛋糕，內餡是香草冰淇淋，沾裹以椰奶、芝麻及椰子粉、在來米粉、樹薯粉等製成的酥炸粉一同油炸，再淋上香甜蜂蜜及腰果碎。圖／姚舜
●〈伊善三米松阪豬炒飯 〉用了黑、白糯米及泰國香米三種米，與北蔥、洋蔥、新鮮香茅、香菜、辣椒粉及自製米粉等調製醬汁，加入松阪豬翻炒，起鍋再撒上主廚自製魚酥鬆，口感獨特香氣逼人。圖／姚舜
●〈伊善三米松阪豬炒飯 〉用了黑、白糯米及泰國香米三種米，與北蔥、洋蔥、新鮮香茅、香菜、辣椒粉及自製米粉等調製醬汁，加入松阪豬翻炒，起鍋再撒上主廚自製魚酥鬆，口感獨特香氣逼人。圖／姚舜
●〈酸辣冬蔭泰國蝦炒飯 〉 以冬蔭醬、香茅、辣椒醬、香菜、九層塔、泰國椒、大蒜、檸檬葉及檸檬汁一同打製成特調醬汁，與香米一同燴炒，搭配泰國蝦、中卷與蝦餅上桌。圖／姚舜
●〈酸辣冬蔭泰國蝦炒飯 〉 以冬蔭醬、香茅、辣椒醬、香菜、九層塔、泰國椒、大蒜、檸檬葉及檸檬汁一同打製成特調醬汁，與香米一同燴炒，搭配泰國蝦、中卷與蝦餅上桌。圖／姚舜
●台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新菜〈脆皮松阪豬沙拉〉，烹調靈感源於泰國東北伊善地區家喻戶曉的〈炸豬頸肉〉（Khao Moo Tod）。圖／姚舜
●台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新菜〈脆皮松阪豬沙拉〉，烹調靈感源於泰國東北伊善地區家喻戶曉的〈炸豬頸肉〉（Khao Moo Tod）。圖／姚舜
●〈暹羅綜合盤〉內有〈帝王蟹時蔬捲〉、〈北海道干貝鮭魚卵〉、〈酸辣鮑魚〉和〈酥炸龍蝦肉捲〉，中央的佛塔是主廚Jimmy鹽雕手工自製。圖／姚舜
●〈暹羅綜合盤〉內有〈帝王蟹時蔬捲〉、〈北海道干貝鮭魚卵〉、〈酸辣鮑魚〉和〈酥炸龍蝦肉捲〉，中央的佛塔是主廚Jimmy鹽雕手工自製。圖／姚舜
●〈綜合甜點盤〉的米糕，是以在來米粉、椰子粉與糯米粉等製作，有「香蕉黑豆」、「南瓜甜玉米」、「斑蘭葉甜玉米」和「芋頭紫米」等四種口味。圖／姚舜
●〈綜合甜點盤〉的米糕，是以在來米粉、椰子粉與糯米粉等製作，有「香蕉黑豆」、「南瓜甜玉米」、「斑蘭葉甜玉米」和「芋頭紫米」等四種口味。圖／姚舜
●〈龍蝦佐綠胡椒羅勒醬〉的醬料，是以新鮮綠胡椒、蒜頭、洋蔥、北蔥、紅辣椒、泰國椒、魚露炒香後熬煮收汁，風味香辣濃郁。圖／姚舜
●〈龍蝦佐綠胡椒羅勒醬〉的醬料，是以新鮮綠胡椒、蒜頭、洋蔥、北蔥、紅辣椒、泰國椒、魚露炒香後熬煮收汁，風味香辣濃郁。圖／姚舜
●品嘗〈椰汁紅/綠咖哩〉時，可以香柔軟嫩的〈泰式奶油煎餅〉沾上咖哩醬入口。圖／姚舜
●品嘗〈椰汁紅/綠咖哩〉時，可以香柔軟嫩的〈泰式奶油煎餅〉沾上咖哩醬入口。圖／姚舜
SUKHOTHAI泰式餐廳
SUKHOTHAI泰式餐廳

台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳新廚上任，寒舍餐旅集團花了二年時間尋覓，請到18歲即進入曼谷正統廚藝學校「Hotel and Tourism Training Institute」學院學廚，廚藝資歷逾30年的Chamlong Pewthaisong出任〈SUKHOTHAI〉餐廳主廚。英文小名Jimmy的Chamlong Pewthaisong曾五進五出四季酒店，並曾追隨泰國皇室女御廚學習泰國正統皇室料理，同時兼擅泰式「蔬果雕（Fruit Carving）」技藝，一線高檔飯店司廚輝煌資歷加上「愛做、肯做」，使〈SUKHOTHAI〉新菜單上菜餚氣韻更加華美，除出自泰國皇室料理的創新美饌，食家饕客並可嘗到不少「升級版地方風味美食」。

按過去採訪經驗，但凡在一線高檔飯店館內餐廳司廚掌杓的大廚，演繹的菜餚形色必皆華美，餐具器皿亦皆講究且與菜餚相互幫襯，搶眼吸睛、引人食欲。Jimmy過去資歷「繞著高檔奢華飯店跑」，菜餚形色視覺性強，並不令人意外。

老家在泰國東北部的孔敬市（Khon Kaen）的Jimmy，自小即在自家泰菜餐廳幫忙，正式入了行後又先後在清邁、黎巴嫩、約旦等國四季酒店，以及印度JW Marriott、Kempinski酒店歷練，更曾在「曼谷最佳餐廳」曼谷素可泰飯店（The Sukhothai Bangkok）館內〈青瓷〉（Celadon）餐廳擔任行政副主廚，並曾任印尼最大泰式餐飲集團Jittlada廚藝顧問，廚功廚技扎實，且料理視野開闊，能舉一反三、旁徵博引，集各家大成後再內化、自成一格。

因風土條件不同，泰國菜常被依地區分為：泰北菜、泰東北菜、泰中菜與泰南菜等四大菜系，若再加上首都曼谷，則成為五大菜系。Jimmy為〈SUKHOTHAI〉餐廳開出的全新菜色系出各地區，同時從開胃菜、酥炸燒烤、經典海鮮、泰式熱炒到甜點皆有新品。口味上則刻意以泰國首都曼谷為主軸，該酸的酸、該辣的辣，味道層次豐富，且雖濃郁卻不極端，每道都很開胃下飯。同時，他並用創意巧思設計出一些新菜。

〈脆皮松阪豬沙拉〉（Moo Klook Foon）是Jimmy獨創的招牌菜，這道菜創作靈感源於東北伊善地區家喻戶曉的〈炸豬頸肉〉（Khao Moo Tod）。不少廚師以松阪豬為食材作菜，多是將豬勁肉切片後料理，Jimmy則是將帶點脂肪的豬頸肉切成條狀後、醃漬賦味再油炸至金黃色，搭配爽脆生菜葉，最後以辣椒、黃薑、檸檬葉等香料製成的特製辣粉，以及用魚露、檸檬汁、砂糖等佐料作的醬汁提味，風味和口感皆優。

〈酥炸筍殼魚佐三味醬 〉的「三味醬」以酸、辣、甜三味為特色，以羅望醬、洋蔥、辣椒醬、紅辣椒、泰國椒、紅蔥頭、魚露等香料熬煮後，燴入毛豆仁、洋蔥、紅、黃椒及九層塔提鮮，起鍋後淋在酥炸鮮筍殼魚上，魚肉口感酥香鮮嫩，味道甜辣酸交織。

〈伊善三米松阪豬炒飯〉是以伊善地區的主食糯米為主軸，選用口感梗糯的黑、白糯米及泰國香米三種米，與口感辛辣的北蔥製成的紅蔥頭，加入新鮮香茅、辣椒粉及自製米粉等調製成的醬汁一同翻炒，吸滿醬香的糯米飯與彈脆松阪豬，口感豐富有味。

〈SUKHOTHAI〉的〈泰式咖哩〉本就是人氣菜餚，Jimmy在原本風味的基礎上調整香料及椰漿比例，增加了小茴香、香菜籽及泰國辣椒，使口感更為滑順細膩。此外，他並為紅、綠咖哩附上過去少見的〈泰式奶油煎餅〉來搭配咖哩，此煎餅軟Q鹹香、奶油香氣十足，與椰奶搭配很適配。

〈龍蝦佐綠胡椒羅勒醬〉的羅勒醬是主廚獨創醬料，以新鮮的綠胡椒、蒜頭、洋蔥、北蔥、紅辣椒、泰國椒、魚露炒香後熬煮收汁，風味香辣濃郁，可自由搭配時令鮮魚、龍蝦或泰國蝦一同享用。

〈酸辣冬蔭泰國蝦炒飯〉是將首都菜經典冬蔭風味入菜，以主廚自製的冬蔭醬、辣椒醬與新鮮香茅為主體，與九層塔及檸檬葉一同打製成特調醬汁，與香米一同燴炒，讓酸辣滋味醬汁與鮮美海味於口中迸發。 SUKHOTHAI泰式餐廳

地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

（台北喜來登飯店）

電話：2321-1818

（訂席專線）

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

  2. 買0050落伍了？他存這檔1年後大賺40萬

  3. 這檔金控股1字頭長期配息奪冠 6檔殖利率逾4％穩穩賺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。