戀戀草莓季 酸甜滋味誰最「討愛」

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草莓盛產的季節到了，形如愛心、氣味芬芳，味道甜酸交織的草莓，成了各式甜品的不可或缺的主角，JR東日本大飯店台北、台北君悅酒店與台北萬豪酒店，以及台北與高雄的漢來大飯店，都推出了草莓系甜點與蛋糕，莓飛色舞超療癒、酸甜滋味大拚場，草莓控可趁這個季節看看誰家草莓糕點最撩、最萌、最療癒。

JR東日本大飯店台北一樓〈品頌坊〉烘焙坊即日起至3月底推出多樣草莓糕點，其中〈巴黎布雷斯特草莓泡芙〉圓形泡芙派皮搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油，糅合華美與可愛，為味蕾帶來美好的滋味。〈草莓聖多諾黑〉主打大量新鮮草莓，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感，加上了草莓的酸甜風味與香緹奶油淡淡的甜美，風味與口感皆迷人。

〈草莓法式千層酥〉融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味，薄薄的酥皮層層疊放，加上草莓的清新風味和層次感為每一口帶來獨特享受。〈草莓塔〉以美麗的外觀和令人愉悅的口感而受到歡迎。脆酥的塔皮、香濃的奶油或卡士達醬以及新鮮的草莓，結合了酥脆、滑順和果香的層次。

台北漢來大飯店〈大廳酒廊〉與〈日日烘焙坊〉即日起至3月31日限定供應「甜莓奇遇Strawberry Wonderland」，全品項共計四款，造型各異其趣、風味多元，更有使用數十顆草莓製成的造型蛋糕。高雄漢來大飯店〈糕餅小舖〉即日起至2月底也推出「莓好時光」，全品項共計八款，為草莓控獻上「莓滿」的草莓盛宴。

台北漢來大飯店〈日日烘焙坊〉推出的〈鮮草莓冰雪蛋糕〉，使用將近30顆台灣草莓製成，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，宛如一座小山，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜，將成為冬日中最暖心的伴手好禮。〈草莓香緹千層酥〉適合多人分享，內餡的卡士達醬由馬斯卡彭起司調製而成，切片草莓鋪蓋每一吋拿破崙千層餅皮，每口都能享受到千層的酥脆、卡士達的濃郁奶香，及草莓的清爽香甜。

高雄漢來飯店〈草莓起酥〉，酥脆的起酥片將奶油乳酪的草莓內餡上下包覆，混合淡淡的草莓酒香，口感層次豐富。〈胡桃草莓派〉以香氣十足的胡桃堅果內餡，襯托出草莓的香甜，帶來明亮的果香。〈草莓芙蓮〉排列整齊的鮮紅草莓剖面模樣，搭配鬆軟的海綿蛋糕，和恰到好處不甜膩白色的奶油霜，讓視覺與味覺都極具幸福感。

君悅酒店點心房行政主廚陳建佑以經典愛情故事為靈感，結合當令大湖草莓推出六款法式草莓甜點，〈初戀〉北海道十勝鮮乳奶油蛋糕以近30顆大湖草莓，搭佐十勝鮮奶油海綿蛋糕與法國白巧克力，品味北海道白雪中萌生戀情的酸甜滋味。〈摯愛玫瑰〉金箔玫瑰草莓慕斯奇想，以法芙娜草莓巧克力奶餡與草莓玫瑰慕斯，綴上大湖草莓、金箔、手製玫瑰巧克力，傳遞摯愛純粹真心。〈月老〉大湖草莓乳酪是台北君悅開幕以來傳承名廚的獨家配方，將大湖草莓醬抹上澳洲乳酪蛋糕，大溪地香草卡士達與十勝鮮奶油雙重奶香交織，圈上紅線巧克力，牽繫濃厚戀情。

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge即日起至3月31日推出「莓好繽果」下午茶，融合法芙娜草莓奇想巧克力、紅心芭樂、開心果、佛手柑、抹茶等元素，設許推出八款浪漫甜點及四款風味鹹點。〈奶酒莓果冰棒〉以貝禮詩奶酒、牛奶、鮮奶油製成的香甜奶酒雪糕，夾入以新鮮草莓、草莓果泥製成的草莓果凍，淋上粉嫩的法芙娜草莓奇想巧克力，奶酒香氣與草莓芬芳交織，幸福感十足。

〈草莓花園〉以法芙娜草莓奇想巧克力及草莓果泥卡士達、鬆軟榛果蛋糕、酸甜法國櫻桃果醬三種不同風味層層堆疊，再放上比擬花園柵欄的手工餅乾及新鮮草莓，既可愛又可口。〈草莓馬卡龍〉以經典法國馬卡龍延伸，馬卡龍內餡加入滑順馬斯卡彭香緹、草莓櫻桃果醬，夾入整顆飽滿紅豔新鮮草莓，少女感十足的夢幻粉色超吸睛。