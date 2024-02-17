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戀戀草莓季 酸甜滋味誰最「討愛」

觀光飯店草莓甜點大拚場，莓飛色舞超療癒

  • 工商時報 姚舜
●台北萬豪推出的〈奶酒莓果冰棒〉，以貝禮詩奶酒、牛奶、鮮奶油製成的香甜奶酒雪糕，夾入以新鮮草莓、草莓果泥製成的草莓果凍，淋上粉嫩的巧克力。圖／業者提供
●台北萬豪推出的〈奶酒莓果冰棒〉，以貝禮詩奶酒、牛奶、鮮奶油製成的香甜奶酒雪糕，夾入以新鮮草莓、草莓果泥製成的草莓果凍，淋上粉嫩的巧克力。圖／業者提供

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●台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊搶情人節商機，今年亦推出草莓主題甜點。圖／業者提供
●台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊搶情人節商機，今年亦推出草莓主題甜點。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈草莓堡〉，形色搶眼吸睛。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈草莓堡〉，形色搶眼吸睛。圖／業者提供
●台北漢來大飯店日日烘焙坊推出的〈鮮草莓冰雪蛋糕〉，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜與30顆草莓做成。圖／業者提供
●台北漢來大飯店日日烘焙坊推出的〈鮮草莓冰雪蛋糕〉，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜與30顆草莓做成。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈草莓起酥〉，是以起酥、奶油乳酪與草莓結合。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈草莓起酥〉，是以起酥、奶油乳酪與草莓結合。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈巴黎布雷斯特草莓泡芙〉，特別搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油，鋪滿草莓令人喜愛。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈巴黎布雷斯特草莓泡芙〉，特別搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油，鋪滿草莓令人喜愛。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈胡桃草莓派〉，上層滿滿的草莓非常誘人。圖／業者提供
●高雄漢來大飯店糕餅小舖推出的〈胡桃草莓派〉，上層滿滿的草莓非常誘人。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北烘焙坊推出的〈草莓聖多諾黑〉，主打大量新鮮草莓，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北烘焙坊推出的〈草莓聖多諾黑〉，主打大量新鮮草莓，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈草莓塔〉，以脆酥塔皮結合香濃的奶油、卡士達醬，以及新鮮的草莓。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈草莓塔〉，以脆酥塔皮結合香濃的奶油、卡士達醬，以及新鮮的草莓。圖／業者提供
●台北萬豪甜點〈酒醋草莓波卡〉，以草莓巧克力為底，擠上巧克力香緹，再放上綿密海綿蛋糕丁、粉紅胡椒蛋白餅、義大利酒醋凍、新鮮草莓，再以金箔點綴。圖／業者提供
●台北萬豪甜點〈酒醋草莓波卡〉，以草莓巧克力為底，擠上巧克力香緹，再放上綿密海綿蛋糕丁、粉紅胡椒蛋白餅、義大利酒醋凍、新鮮草莓，再以金箔點綴。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈草莓法式千層酥〉，融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味。圖／業者提供
●JR東日本大飯店台北推出的〈草莓法式千層酥〉，融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味。圖／業者提供
●台北萬豪下午茶甜點〈草莓馬卡龍〉，內餡加入滑順馬斯卡彭香緹、草莓櫻桃果醬，夾入整顆飽滿紅豔新鮮草莓。圖／業者提供
●台北萬豪下午茶甜點〈草莓馬卡龍〉，內餡加入滑順馬斯卡彭香緹、草莓櫻桃果醬，夾入整顆飽滿紅豔新鮮草莓。圖／業者提供
●台北漢來大飯店大廳酒廊的〈莓果奶香酥帕妃〉，以椰香奶酪作底再層層疊草莓丁、麝香葡萄、櫻桃Ｑ凍，以及布朗尼、青檸甘那許、酥菠蘿、草莓棉花糖等。圖／業者提供
●台北漢來大飯店大廳酒廊的〈莓果奶香酥帕妃〉，以椰香奶酪作底再層層疊草莓丁、麝香葡萄、櫻桃Ｑ凍，以及布朗尼、青檸甘那許、酥菠蘿、草莓棉花糖等。圖／業者提供

草莓盛產的季節到了，形如愛心、氣味芬芳，味道甜酸交織的草莓，成了各式甜品的不可或缺的主角，JR東日本大飯店台北、台北君悅酒店與台北萬豪酒店，以及台北與高雄的漢來大飯店，都推出了草莓系甜點與蛋糕，莓飛色舞超療癒、酸甜滋味大拚場，草莓控可趁這個季節看看誰家草莓糕點最撩、最萌、最療癒。

JR東日本大飯店台北一樓〈品頌坊〉烘焙坊即日起至3月底推出多樣草莓糕點，其中〈巴黎布雷斯特草莓泡芙〉圓形泡芙派皮搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油，糅合華美與可愛，為味蕾帶來美好的滋味。〈草莓聖多諾黑〉主打大量新鮮草莓，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感，加上了草莓的酸甜風味與香緹奶油淡淡的甜美，風味與口感皆迷人。

〈草莓法式千層酥〉融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味，薄薄的酥皮層層疊放，加上草莓的清新風味和層次感為每一口帶來獨特享受。〈草莓塔〉以美麗的外觀和令人愉悅的口感而受到歡迎。脆酥的塔皮、香濃的奶油或卡士達醬以及新鮮的草莓，結合了酥脆、滑順和果香的層次。

台北漢來大飯店〈大廳酒廊〉與〈日日烘焙坊〉即日起至3月31日限定供應「甜莓奇遇Strawberry Wonderland」，全品項共計四款，造型各異其趣、風味多元，更有使用數十顆草莓製成的造型蛋糕。高雄漢來大飯店〈糕餅小舖〉即日起至2月底也推出「莓好時光」，全品項共計八款，為草莓控獻上「莓滿」的草莓盛宴。

台北漢來大飯店〈日日烘焙坊〉推出的〈鮮草莓冰雪蛋糕〉，使用將近30顆台灣草莓製成，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，宛如一座小山，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜，將成為冬日中最暖心的伴手好禮。〈草莓香緹千層酥〉適合多人分享，內餡的卡士達醬由馬斯卡彭起司調製而成，切片草莓鋪蓋每一吋拿破崙千層餅皮，每口都能享受到千層的酥脆、卡士達的濃郁奶香，及草莓的清爽香甜。

高雄漢來飯店〈草莓起酥〉，酥脆的起酥片將奶油乳酪的草莓內餡上下包覆，混合淡淡的草莓酒香，口感層次豐富。〈胡桃草莓派〉以香氣十足的胡桃堅果內餡，襯托出草莓的香甜，帶來明亮的果香。〈草莓芙蓮〉排列整齊的鮮紅草莓剖面模樣，搭配鬆軟的海綿蛋糕，和恰到好處不甜膩白色的奶油霜，讓視覺與味覺都極具幸福感。

君悅酒店點心房行政主廚陳建佑以經典愛情故事為靈感，結合當令大湖草莓推出六款法式草莓甜點，〈初戀〉北海道十勝鮮乳奶油蛋糕以近30顆大湖草莓，搭佐十勝鮮奶油海綿蛋糕與法國白巧克力，品味北海道白雪中萌生戀情的酸甜滋味。〈摯愛玫瑰〉金箔玫瑰草莓慕斯奇想，以法芙娜草莓巧克力奶餡與草莓玫瑰慕斯，綴上大湖草莓、金箔、手製玫瑰巧克力，傳遞摯愛純粹真心。〈月老〉大湖草莓乳酪是台北君悅開幕以來傳承名廚的獨家配方，將大湖草莓醬抹上澳洲乳酪蛋糕，大溪地香草卡士達與十勝鮮奶油雙重奶香交織，圈上紅線巧克力，牽繫濃厚戀情。

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge即日起至3月31日推出「莓好繽果」下午茶，融合法芙娜草莓奇想巧克力、紅心芭樂、開心果、佛手柑、抹茶等元素，設許推出八款浪漫甜點及四款風味鹹點。〈奶酒莓果冰棒〉以貝禮詩奶酒、牛奶、鮮奶油製成的香甜奶酒雪糕，夾入以新鮮草莓、草莓果泥製成的草莓果凍，淋上粉嫩的法芙娜草莓奇想巧克力，奶酒香氣與草莓芬芳交織，幸福感十足。

〈草莓花園〉以法芙娜草莓奇想巧克力及草莓果泥卡士達、鬆軟榛果蛋糕、酸甜法國櫻桃果醬三種不同風味層層堆疊，再放上比擬花園柵欄的手工餅乾及新鮮草莓，既可愛又可口。〈草莓馬卡龍〉以經典法國馬卡龍延伸，馬卡龍內餡加入滑順馬斯卡彭香緹、草莓櫻桃果醬，夾入整顆飽滿紅豔新鮮草莓，少女感十足的夢幻粉色超吸睛。

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